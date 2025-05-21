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Sea of Stars 29.08.2023
Адвенчура, Ролевая, Инди, Вид сверху
7.5 150 оценок

Sea of Stars получила сюжетное дополнение Throes of the Watchmaker

butcher69 butcher69

Для поклонников классических пошаговых RPG есть отличный повод вернуться в Sea of Stars — дополнение Throes of the Watchmaker уже доступно на всех платформах. Оно распространяется бесплатно и предлагает насыщенную многочасовую сюжетную линию.

Игроков ждут новые локации, боевые классы, мини-игры и даже новый играбельный персонаж. Герои Зейл и Валер вновь столкнутся с загадочным Часовщиком и попадут в его миниатюрный часовой мир Хорлога, где им предстоит решить новые задачи.

В честь релиза DLC Sabotage Studio устраивает распродажу: игру можно купить со скидкой 35% на всех цифровых платформах.

Sea of Stars доступна на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. С момента релиза в игру сыграли более 6 миллионов человек, и это число продолжает расти.

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