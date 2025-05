Sea of Stars получила сюжетное дополнение Throes of the Watchmaker

Для поклонников классических пошаговых RPG есть отличный повод вернуться в Sea of Stars — дополнение Throes of the Watchmaker уже доступно на всех платформах. Оно распространяется бесплатно и предлагает насыщенную многочасовую сюжетную линию.

Игроков ждут новые локации, боевые классы, мини-игры и даже новый играбельный персонаж. Герои Зейл и Валер вновь столкнутся с загадочным Часовщиком и попадут в его миниатюрный часовой мир Хорлога, где им предстоит решить новые задачи.

В честь релиза DLC Sabotage Studio устраивает распродажу: игру можно купить со скидкой 35% на всех цифровых платформах.

Sea of Stars доступна на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. С момента релиза в игру сыграли более 6 миллионов человек, и это число продолжает расти.