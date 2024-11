Sea of Stars преодолела отметку в 6 миллионов игроков

После бесплатного обновления Dawn of Equinox для пошаговой ролевой игры Sea of ​​Stars разработчик Sabotage Studio объявил, что в игру сыграло шесть миллионов человек.

Стоит отметить, что это достижение не учитывает продажи, поскольку игра была доступна на PlayStation Plus и Game Pass. Пять миллионов игроков были достигнуты еще в марте 2024 года.

Дополнение Sea of ​​Stars Throes of The Watchmaker выйдет весной 2025 года. Bгроки отправятся в миниатюрный часовой механизм, полный странностей. В мире Horloge проклятый карнавал угрожает навредить невинным обитателям, заставляя Валере и Зейла играть по чуждым правилам, чтобы их способности работали.

Sea of ​​Stars доступна на PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК d Steam.