11-й сезон в Sea of Thieves стартует 23 января

Прежде чем отпраздновать свой шестой день рождения в марте, Sea of Thieves всего через несколько дней поприветствует свой одиннадцатый сезон, хотя мы ничего о нем не знаем, кроме даты старта и главного экрана.

Rare подтверила, что 11-й сезон дебютирует 23 января, то есть менее чем через две недели. Помимо даты доступности, разработчик поделился стартовым экраном, который будет виден всем при каждом запуске игры. Обратите внимание на наличие очаровательной плюшевой игрушки, которая непременно украсит интерьер лодок.

Изображение также предполагает, что пушки были приближены к гарпунам. Трудно сказать, является ли это просто вопросом перспективы, реальным изменением в игре или это просто художественный выбор для стартового экрана.

Sea of Thieves доступна на Xbox One, Xbox Series X|S и ПК и включена в Xbox Game Pass, PC Game Pass и Xbox Cloud Gaming.