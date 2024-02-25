Sea of Thieves на PlayStation 5 требует учетную запись Microsoft

Не удивительная, но представляющая определенный интерес деталь, Sea of Thieves потребует учетной записи Microsoft для доступа к игре и на PS5, что обусловлено, в частности, использованием кросс-прогрессии.
То же самое уже давно происходит с Minecraft, так что это не совсем новость, но, поскольку на данный момент не так много случаев выхода игр Xbox Game Studios на PS5, проблема может застать некоторых пользователей врасплох, если они ранее не играли в Minecraft.
Поэтому при запуске игры необходимо будет войти в учетную запись Microsoft и принять условия использования сервиса компании на PS5, говорится в официальной информации на странице игры.
Как было объявлено в последние дни, Sea of Thieves появится на PS5 30 апреля 2024 года, став частью квартета игр Xbox Game Studios, которые выйдут на других консолях.
Пиратская игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер с PC и Xbox, а также кросс-прогрессию между различными платформами, что является одной из основных причин, по которой требуется вход в учетную запись Microsoft.
В любом случае, можно предположить, что требование о наличии учетной записи Microsoft сохранится и для других игр, хотя мы все еще ждем официальной информации на этот счет.
Что то вчера посмотрел стрим с этой игрой...как то не впечатлило
"Проникновение состоялось" так сказать.
полное пробитие