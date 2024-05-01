Sea of Thieves получила новое обновление 3.0.0 и 12 сезон

Военный фонд.
Новое оружие, которое нужно освоить, и инструменты, которые выведут вашу тактику на новый уровень! Испытайте удачу с новым снаряжением и почувствуйте прилив сил, катаясь на зиплайнах.
Метательные ножи.
- Это новое оружие в пиратском арсенале представлено в виде набора из пяти штук, которые можно использовать по одному, если они экипированы, и их можно пополнить из любого сундука с боеприпасами.
- Владение метательным ножом позволяет игрокам наносить удары врагам быстрой рукопашной атакой или наносить сокрушительный удар вниз.
- Метание ножа позволяет провести дальнюю атаку с высоким уроном. Если брошенный нож не попадает в цель, он застревает в окружающей среде и его можно подобрать для пополнения запасов. Но имейте в виду, что другой игрок также может забрать ваш нож и использовать его против вас!
Двуствольный пистолет.
- Это новое скорострельное оружие вмещает шесть пуль, из него можно выстрелить дважды, прежде чем потребуется перезарядка, или же можно выстрелить из обоих стволов одновременно, заряжая выстрел.
- Выстрелы из двуствольного пистолета имеют меньшую дальность и урон по сравнению со стандартным пистолетом, но это компенсируется более высокой скоростью стрельбы.
Скаттершот.
- Этот новый тип пушечного ядра можно найти в бочках по всему морю, предоставляя игрокам эффективный вариант уничтожения вражеских кораблей на близком расстоянии в бою.
- Scattershot разваливается при выстреле, разлетаясь наружу четырьмя снарядами меньшего размера. Они имеют более низкую траекторию, чем стандартные ядра, что делает рассеянный выстрел более коротким.
- Каждый снаряд наносит легкий урон области попадания, который увеличивается, если существующие области поражения поражаются неоднократно. Точки взаимодействия корабля, такие как штурвал, мачта и кабестан, также могут быть повреждены взрывом, а игроки, попавшие под удар, получат легкий урон без отбрасывания.
Призыватель костей.
- Этот мистический метательный предмет обладает способностью вызывать верную команду скелетов, которая будет атаковать ближайших врагов. Через некоторое время эти скелеты исчезнут в облаке костей.
- «Призывателей костей» также можно стрелять из пушки, что дает игрокам возможность послать целенаправленный пакет разрушения кораблям соперников в море.
- Призывателей костей можно найти в ящиках, оставленных побежденными флотами скелетов, или найти в бочках в фортах скелетов.
Рог попутных ветров.
- Эта оболочка сирены представляет собой сокровище, использующее силу ветра. Его можно найти на затонувших кораблях и в других местах Затонувшего Королевства.
- Экипажи могут использовать его, чтобы двигаться вперед, наполняя паруса, придавая толчок гребной лодке или продвигаясь по воде.
- Игроки также могут использовать мощные эффекты Рога, чтобы отбросить врагов, смягчить потенциально смертельное падение или даже потушить пылающий корабль.
Гарпунные канаты.
- Игроки, стреляющие гарпунным шнуром в скалу, пляж, дерево или даже в другой корабль, теперь могут забраться на канат и пройти по канату, сохраняя при этом равновесие.
- Наступив на круто спускающуюся линию гарпуна, игроки смогут легко скользить, даже с сокровищами на спине!
Зиплайны на острове.
- Навигация была улучшена благодаря добавлению зиплайнов к ряду островов в Море Воров. Ищите эти постоянные новые структуры, чтобы экспериментировать с более быстрым перемещением!
Обновлены эмоции позы оружия.
- С появлением двуствольного пистолета и метательных ножей ранее выпущенные эмоции позы оружия были обновлены для поддержки новых типов оружия.
12 сезон:
Еще один сезон означает 100 новых уровней славы, которые нужно пройти, и награды, которые можно получить, а дополнительный Plunder Pass добавит еще больше! Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом, а также о других улучшениях, которые появятся с запуском этого сезона, помимо тех, которые уже были применены в обновлении на прошлой неделе.
Награды 12-го сезона и пропуск на добычу:
- Пройдя 100 уровней славы в 12-м сезоне, игроки получат в награду косметические предметы «Знаменитый пират» и «Прославленный пират», а также другие сезонные специальные предложения, ограниченные по времени. Перейдите на страницу профиля «Сезоны» , чтобы просмотреть новые награды и проверить прогресс своего пирата!
- Приобретите новейший Plunder Pass, чтобы получить доступ к множеству дополнительных разблокируемых косметических предметов из набора «Горгона», включая полный набор кораблей и двухэтапное «Каменное проклятие», которые можно заработать, повышая известность. Приобретите пропуск в игре через Pirate Log или Pirate Emporium, либо через веб-страницу Pirate Emporium или в магазине предметов Steam.
Награды за книгу эмиссара 12 сезона:
- В этом сезоне Списки эмиссаров гильдий предлагают картину «Океан песни сирены», Таинственное орнаментальное изображение сирены и титул «Гильдии грозных глубин» тем гильдиям, которые хорошо представляют их и с гордостью выступают в книгах.
- Хотя Emissary Ledgers будет обновляться каждый месяц и отмечать наших самых плодовитых пиратов, доставка свежей косметики на высшие уровни Ledgers приостановлена, начиная с этого сезона. Однако для подавляющего большинства игроков Леджеры по-прежнему хранят сокровищницу заблокированных наград, которые можно заработать, соревнуясь с другими эмиссарами.
Пиратский магазин:
Продемонстрируйте свой личный стиль с покупками в Пиратской лавке! Приобретайте эксклюзивные косметические предметы, такие как раскраски кораблей, костюмы, оружие, питомцы и эмоции, используя древние монеты, которые можно купить за реальные деньги.
Новые товары – уже в наличии!
- Коллекция кораблей «Шах и мат».
- Набор оружия «Шах и мат».
- Комплект одежды «Шах и мат».
- Корабельный герб «Шах и мат».
- Багровый склеп, Лодестар и Метательные ножи Темного кузнеца войны.
- Домашние питомцы: большая серая, рыжевато-коричневая, снежная, сиамская и чернополосая неясыть.
- Эмоция позы лоскутного оружия.
- Коллекция кораблей Sting Tide (возвращение из Plunder Pass девятого сезона).
- Набор костюмов Sting Tide (возвращение из Plunder Pass девятого сезона).
- Фонарь Жалкого прилива.
- Пистолет Paradise Garden (бесплатно!).
Дополнения к классическому ассортименту:
- Ассортимент «Классика» был расширен и теперь включает ряд костюмов, оружия и снаряжения из старых наборов, цена на которые теперь постоянно снижена.
- Косметические наборы, такие как «Сияющий пегас», «Рубиновый брызговик» и «Море песков», относятся к числу тех, которые теперь включают в себя нечто большее, чем просто раскраски кораблей, представленные в линейке «Классика».
События:
Празднование запуска PlayStation®5:
- на PlayStation®5 все пираты, вошедшие в игру в 12-м сезоне на любой платформе, получат памятный подарок в виде парусов Новой Зари. В честь официального запуска Море Воров.
Исправленные проблемы:
Геймплей:
- Система подбора игроков Open Crew снова включена в качестве опции при запуске сеанса Sea of Thieves, что позволяет игрокам формировать команду из других случайных игроков со всех платформ.
- Игроки больше не могут использовать карту квестов во время путешествия по воздуху, чтобы изменить свою траекторию.
Пользовательский интерфейс:
- После того, как лобби заполнено игроками с разных платформ, значки платформ, отображаемые рядом с игроками после отплытия, больше не должны отображать изображение по умолчанию.
Известные вопросы:
Полный доступ к гильдии временно отключен.
- Из-за недавно обнаруженной проблемы членам гильдии в настоящее время не предоставляется полный набор кораблей, переданных в залог их активным гильдиям. Членам гильдии будут показаны все корабли, которые они заложили, но не будут показаны другие корабли или активные сеансы других членов гильдии.