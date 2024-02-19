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Sea of Thieves 20.03.2018
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Открытый мир, Кооператив
7.2 477 оценок

Sea of Thieves получила обновление размером около 100 ГБ

KAMA33
Новости

Sea of Thieves выпустила новое крупное обновление размером около 100 ГБ на консолях Xbox и ПК. Хотя патч содержит множество улучшений и исправлений ошибок, его большой размер связан с внедрением новейшего комплекта разработки игр для Xbox, что обещает приносить пользу пользователям в будущем.

Последнее обновление Sea of Thieves требует значительного объема загрузки. Пользователям Steam повезло больше — размер загрузки составляет 10,5 ГБ. Патч для версии PC Game Pass является самым крупным — 102 ГБ, а для различных консолей Xbox — от 88 до 90 ГБ. Разработчики объяснили, что внедрение новейшего комплекта разработки игр для Xbox стало основной причиной большого размера обновления, но это позволит будущим обновлениям быть гораздо меньше по объему. С этим патчем игроки также могут ожидать повышения производительности, особенно на ПК. Рекомендуется загрузить последние версии графических драйверов для достижения наилучших результатов.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Изменили две текстуры-качай 200 гб, классика

0
Talendor3

Разработчики, когда узнают про существование гигабитного интернета

-1
Unicorling

Когда у тебя в городе максимум 100...мб

0
Гена Транквилизатор

Разработчикам уже давно на все наплевать, на пользователей в первую очередь

-1