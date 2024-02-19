Sea of Thieves получила обновление размером около 100 ГБ

Sea of Thieves выпустила новое крупное обновление размером около 100 ГБ на консолях Xbox и ПК. Хотя патч содержит множество улучшений и исправлений ошибок, его большой размер связан с внедрением новейшего комплекта разработки игр для Xbox, что обещает приносить пользу пользователям в будущем.
Последнее обновление Sea of Thieves требует значительного объема загрузки. Пользователям Steam повезло больше — размер загрузки составляет 10,5 ГБ. Патч для версии PC Game Pass является самым крупным — 102 ГБ, а для различных консолей Xbox — от 88 до 90 ГБ. Разработчики объяснили, что внедрение новейшего комплекта разработки игр для Xbox стало основной причиной большого размера обновления, но это позволит будущим обновлениям быть гораздо меньше по объему. С этим патчем игроки также могут ожидать повышения производительности, особенно на ПК. Рекомендуется загрузить последние версии графических драйверов для достижения наилучших результатов.
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