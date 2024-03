Анонсирована новая Космическая RPG - Sector Unknown

Канадская компания-разработчик Creative Storm Entertainment, до того не отметившаяся на ниве RPG игр, анонсировала разработку космической RPG Sector Unknown.

"Sector Unknown" - это захватывающая изометрическая RPG, которая черпает вдохновение из классических игр, таких как Fallout 2, Knights of the Old Republic, Fallout: New Vegas, а также из более современных игр, таких как Wasteland 3, Colony Ship и Pathfinder: Kingmaker.

Каждое решение, каждая нюанс в развитии персонажа имеют осязаемые последствия. Хотя бой - это приемлемый способ, игра также акцентирует внимание на альтернативные стратегии развития, приглашая игроков использовать уникальные способности своего персонажа для творческой и дипломатической навигации в сюжете.

В Sector Unknown ваша сага начинается как узник на борту транспортного корабля. Используя свои уникальные навыки, вы дерзко сбегаете на прихваченной капсуле спасения, крушась на Маку, заброшенный мир, скрытый в отдаленном и неизведанном участке космоса. Эта пустынная планета становится основой вашего путешествия, когда вы преобразуете заброшенное горнодобывающее предприятие в свою базу. Из этой крепости отправьтесь в космос, исследуя 'нулевой сектор' - таинственную область с шестью отдельными мирами, каждый из которых полон своими фракциями и уникальными историями.

Откройте для себя скрытые операции Star Frontier, мощной торгово-горнодобывающей корпорации, ответственной за ваше заключение. Поскольку сектор отсутствует на официальных картах звезд, Star Frontier утверждает свою власть без контроля, бросая вам вызов стратегически объединить разные планеты сектора, либо силой, либо дипломатией, против их тиранического правления.

Sector Unknown сложно переплетает темы сопротивления, исследования и стремления к свободе, создавая эпический рассказ о бунте и открытиях в бескрайних просторах космоса.

На протяжении основной сюжетной линии Sector Unknown, вы отправитесь в путешествие по разнообразным планетам, каждая из которых обладает уникальными фракциями и индивидуальными сюжетными дугами:

Маку: Суровый, безжизненный мир, отмечающий начало приключения игрока.

Эремтера: Замерзший мир с замороженным ландшафтом, домой для заброшенного космического корабля из давних времен.

Наби: Пустынная планета, чьи обширные песчаные земли спорят два давно забытых человеческих племени.

Хельфир: Огненная планета, бурлящая лавовыми реками и вулканической активностью, место обширной горнодобывающей деятельности.

Сжо: Океанический мир, чьи глубокие воды содержат химическое соединение неизвестного потенциала, добываемое Star Frontier.

Ксенобиота: Таинственная последняя планета, окутанная тайнами, ожидающими открытия игроками.

Каждое из этих мест обещает уникальное окружение и набор вызовов, которые способствуют богатой мозаике вселенной игры.