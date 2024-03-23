FromSoftware поздравила Sekiro: Shadows Die Twice с 5-летием

Именно 22 марта 2019 года состоялся релиз Sekiro: Shadows Die Twice - нового проекта, который разработала студия FromSoftware, на тот момент известная по Dark Souls и Bloodborne. И вот сейчас этой игре, которая покорила геймеров и в то же время чуть не "убила" многих от ярости за то, что была чрезвычайно сложной, стукнуло ровно пять лет.

Поскольку это особая дата, даже компания-разработчик FromSoftware вспомнила об игре в социальных сетях, опубликовав сообщение посвященное ее 5-летнему юбилею.

"Пять лет назад состоялся релиз Sekiro: Shadows Die Twice. Поздравляем с 5-й годовщиной лучшей игры 2019 года!".

И прежде чем Elden Ring получила награду "Лучшая игра года", Sekiro: Shadows Die Twice уже получила эту награду в 2019 году. К сожалению, игра так и не получила ни сюжетных DLC, ни сиквелов.

Согласно данным о продажах, опубликованным в сентябре 2023 года, Sekiro: Shadows Die Twice разошлась тиражом в 10 млн копий по всему миру, что делает ее огромным успехом наряду с Elden Ring.

Дальнейшая судьба Sekiro: Shadows Die Twice до сих пор остается весьма туманной, и никто точно не знает, собирается ли FromSoftware заниматься продолжением игры.

Sekiro: Shadows Die Twice доступна на PC, PS4 и Xbox One, но в нее также можно поиграть на PS5 и Xbox Series S|X.