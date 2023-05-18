Слух: Sekiro: Shadows Die Twice получит аниме-адаптацию ©

Sekiro: Shadows Die Twice может стать следующей видеоигрой, которая получит аниме-адаптацию.



Так утверждает пользователь Твиттера oecuf, который предсказывает, что аниме по Sekiro, которое, по всей видимости, находится в разработке у неизвестной японской студии, будет объявлено в ближайшее время - возможно, на PlayStation Showcase на следующей неделе. У Oecuf есть опыт обмена ранними анонсами и даже стоп-кадрами аниме по всей индустрии; например, в прошлом месяце аккаунт правильно предсказал выход подтвержденного аниме по манге Medalist. Тем не менее, есть все основания относиться к этим слухам с большим скептицизмом.

По правде говоря, аниме Sekiro не так уж и надуманно. В конце концов, уже есть манга с Ханбэем Бессмертным в главной роли, а библиотека Soulsborne с момента выхода стала только мультимедийнее. У Elden Ring есть манга, а у Bloodborne - еще один комикс.