Sekiro: Shadows Die Twice 22.03.2019
8.1 1 172 оценки

Слух: Sekiro: Shadows Die Twice получит аниме-адаптацию

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Procy_on
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Sekiro: Shadows Die Twice может стать следующей видеоигрой, которая получит аниме-адаптацию.

Так утверждает пользователь Твиттера oecuf, который предсказывает, что аниме по Sekiro, которое, по всей видимости, находится в разработке у неизвестной японской студии, будет объявлено в ближайшее время - возможно, на PlayStation Showcase на следующей неделе. У Oecuf есть опыт обмена ранними анонсами и даже стоп-кадрами аниме по всей индустрии; например, в прошлом месяце аккаунт правильно предсказал выход подтвержденного аниме по манге Medalist. Тем не менее, есть все основания относиться к этим слухам с большим скептицизмом.

По правде говоря, аниме Sekiro не так уж и надуманно. В конце концов, уже есть манга с Ханбэем Бессмертным в главной роли, а библиотека Soulsborne с момента выхода стала только мультимедийнее. У Elden Ring есть манга, а у Bloodborne - еще один комикс.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Владимир Кочетов

забавное сравнение с Дороро на превью. если будет в таком стиле или типо клинка бессмертного было бы круто

2
Protocol10

не играл, не устанавливал

0