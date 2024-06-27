Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max Payne

Selaco вышла месяц назад, а точнее 31 мая, и была хорошо встречена среди любителей шутеров в ретро-стиле, а теперь для игры стал доступен мод Bullet Time X, который сделал игру еще более впечатляющей.
Мод доступен через мастерскую Steam и добавляется в игру в один клик, благодаря отличной поддержке модинга со стороны Selaco. Мод добавляет в игру систему замедленного времени, которую можно активировать одним нажатием кнопки. Вдохновленный игрой Max Payne, замедляется не только мир, но и все, включая оружие, движения, звуки, все.
Мод дает вам новый счетчик адреналина, который медленно заполняется сам по себе, и вы можете увеличивать его, уничтожая врагов. Есть два режима, в которых вы можете нажать B, чтобы замедлить движение, или V, чтобы активировать "Shootdodge", чтобы подпрыгнуть и сделать его еще медленнее.
Также есть меню, в котором можно настроить некоторые параметры, например, дать себе бесконечный bulllet-time.
Вы можете купить Selaco в Steam по цене 880 рублей.
Хгоспади, то в одной новости похож на fear, то в этой на Max Payne. Вот только они совсем не похожи, больше на doom старый и то с подвохом