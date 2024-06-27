Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max Payne

Шутер от первого лица, действие которого разворачивается в мрачном и опасном мире Селако, последнем убежище человечества после гибели Земли. Игрок берёт на себя роль Дон, капитана службы безопасности ACE, которая оказывается в центре масштабного вторжения и раскрывает зловещие тайны, скрывающиеся за фасадом подземного объекта.

История игры разворачивается постепенно, по мере того как Дон раскрывает всё более зловещие тайны Селако. Недавнее повышение и высокий уровень допуска позволяют ей докопаться до истины, скрывающейся за официальной версией событий. Но не успевает она закончить расследование, как объект сотрясают взрывы и на него обрушиваются вооруженные захватчики. Теперь Дон предстоит не только выжить в этом аду, но и выяснить, кто стоит за вторжением и какие секреты хранит Селако.

Одной из ключевых особенностей игры является продвинутая система разрушаемости окружения. Каждая выпущенная пуля реалистично взаимодействует с объектами и материалами, превращая некогда роскошные интерьеры Селако в груды дымящихся обломков. Разработчики уделили особое внимание детализации и разнообразию последствий столкновений, создав множество вариаций для каждого элемента окружения. Это делает перестрелки не только зрелищными, но и тактически важными, позволяя игроку менять ландшафт под свои нужды и использовать разрушения в своих интересах.

Однако враги в этой игре — не просто пушечное мясо. Они обладают развитым искусственным интеллектом и работают сообща, чтобы уничтожить игрока. Противники будут адаптироваться к вашей тактике, держаться на расстоянии под давлением, бросаться в атаку, если вы спрячетесь или у вас кончатся патроны, и даже забрасывать вас гранатами, если вы слишком долго сидите в одном укрытии. Сотни уникальных реплик врагов дают подсказки об их текущих планах и действиях, что делает сражения ещё более реалистичными.