Новые трейлеры Sengoku Dynasty демонстрируют обновления полного релиза

Toplitz Productions и Superkami предоставили больше подробностей о полной версии ролевой игры-симулятора Sengoku Dynasty перед ее выходом из раннего доступа 7 ноября 2024 г. В анонсе представлены некоторые особенности полной версии, в том числе система даймё, улучшенные отношения и многое другое.

Благодаря системе даймё игроки могут использовать более ориентированный на бои подход, сражаясь с различными фракциями, чтобы объединить охваченную войной Японию. Чем больше регионов завоёвывает игрок, тем больше разрастается его династия, а NPC проявляют к нему больше уважения, чем выше уровень его династии. Кроме того, версия 1.0 позволяет игрокам вступать в романтические отношения, позволяя им жениться на своих возлюбленных и заводить детей, чтобы увековечить свою династию. Полный релиз также будет включать в себя нового создателя персонажей с возможностью создания женского персонажа, улучшенный ИИ для животных и врагов, новое оружие и улучшенное снаряжение.

Sengoku Dynasty представляет собой открытый мир с несколькими биомами, где игроки могут строить свои деревни в процветающие города или поселки, помогая строить и управлять своими общинами, а также делая все возможное для удовлетворения их потребностей. Игроки могут взять на себя роль лидера, ремесленника, воина или духовного наставника и создать собственную семью. Релиз на консоли запланирован на 2025 год.