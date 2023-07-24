Новый трейлер Sengoku Dynasty посвятили охоте ©

Компании Toplitz и Superkami выпустили новый трейлер игры Sengoku Dynasty, в котором речь идет об охоте.

Новый трейлер является частью серии "Столпы восходящего солнца", которая началась в начале этого месяца с рассказа о здании колокольни, а также о системе жилищного строительства. Теперь, однако, пришло время посмотреть, как вы будете кормить и одевать свою деревню, и оказалось, что одним из способов сделать это является охота на диких животных.

В новом трейлере мы знакомимся с различными видами диких животных, на которых можно охотиться в Sengoku Dynasty, включая пугливых зайцев, хитрых лисиц и опасных кабанов.

Некоторые животные пассивны и не пытаются вступать с Вами в борьбу, но другие, например, упомянутые выше кабаны, злобны и, заметив Вас, бросятся на Вас. В таких ситуациях необходимо сохранять самообладание.

Успешное убийство животного позволит вам получить мясо, меха и трофеи, которые вы сможете забрать в свою деревню. Однако не забудьте использовать мясо до того, как оно испортится, иначе ваша охота будет напрасной.

Вы также можете построить охотничью хижину, которая позволит вам приказать жителям деревни охотиться за вас, что увеличит количество доступных вам припасов.

Охотничье оружие придется создавать с нуля, а затем тренироваться в стрельбе из лука по мишеням в деревне, чтобы в нужный момент не пропустить решающий выстрел.

Sengoku Dynasty выйдет на ПК через ранний доступ Steam 10 августа.