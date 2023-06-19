Плейтест Sengoku Dynasty стартует 22 июня ©

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions сегодня объявили, что их первое открытое игровое тестирование в Steam для их многожанровой ролевой игры с открытым миром, градостроительного симулятора и игры на выживание Sengoku Dynasty пройдёт с 22 июня по 29 июня.

Игровой тест даст игрокам возможность впервые взглянуть на феодальную жизнь в Крестьянском королевстве династии Сэнгоку, а также позволит им стать одними из первых игроков, которые исследуют ограниченную область общей игровой карты, собирая ресурсы, создавая инструменты и оружие и строя различные здания.

Sengoku Dynasty расположена в разнообразных биомах, воплощающих в себе природную красоту Японии, от ее пышных зеленых бамбуковых лесов, холодных снежных горных вершин и деликатно безмятежных вишневых рощ до открытых равнин и живописных покрытых туманом горячих источников и изрезанных береговых линий, которые формируют Японию, все которые представлены с мощью Unreal Engine 5.

Игроки, успешно получившие доступ к открытому игровому тесту, получат уведомление Steam со всеми необходимыми подробностями, включая инструкции по доступу к игре. После тестирования игроки могут оставить отзыв, чтобы помочь сформировать династию Сэнгоку, поделившись своими мыслями и предложениями.