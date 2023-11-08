Ролевой симулятор жизни Sengoku Dynasty получил крупное контентное обновление

Разработчик Superkami и издатель Toplitz Productions рады сообщить, что первое крупный контентное обновления ролевого симулятора жизни и выживания Sengoku Dynasty стало доступно для ПК.
Обновление Sengoku Dynasty "Фермерство", выходящее поэтапно, начиная с сегодняшнего обновления, представляет разнообразные наземные и водные культуры, которые можно выращивать и собирать, включая просо, чеснок, лук-порей, петрушку, васаби, репу, а также рис.
Обновление не ограничивается только сельскохозяйственными культурами: в южном регионе обширной карты Sengoku Dynasty появилась новая деревня Аратани - мирная фермерская деревня, где игроки могут общаться с торговцами, пополнять запасы ресурсов и выполнять новые увлекательные задания. В обновлении также представлены новые сельскохозяйственные инструменты и новая фермерская структура в виде компостной станции.
Учитывая пожелания сообщества, разработчики Superkami ввели в игру такую востребованную функцию, как "зарастание", которая уменьшает опустошение, вызванное агрессивной вырубкой лесов. Игроки Sengoku Dynasty заметят, что вырубленные или чрезмерно собранные ресурсы будут отрастать или возрождаться, включая истощенные месторождения полезных ископаемых.
Обновление "Фермерство" является неотъемлемым дополнением к общей концепции игры.
"Сельское хозяйство было одним из важнейших видов деятельности в средневековой Японии и одной из наиболее часто запрашиваемых игроками функций. Мы рады представить его в нашем первом крупном контентном обновлении, которое также включает в себя значительное повышение производительности всей игры. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать о наших дальнейших планах в ближайшее время". - говорит Ян Сьеслар, генеральный директор Superkami.
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