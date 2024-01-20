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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.3 168 оценок

Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на 26 языков

AceTheKing
Новости

После того, как часть игр Microsoft не получила локализацию на русский язык (например Starfield, а Psychonauts 2 и Pentiment получили русскую локализацию лишь спустя полгода после релиза), игроки задаются вопросом будет ли переведена на русский язык Senua's Saga: Hellblade 2 - и появились намеки на то, что ответ будет положительный.

В новости на официальном сайте Xbox касательно игры указано, что игра будет переведена на 26 языков, без конкретизации на какие именно языки. В тексте лишь упоминается, что текстовую локализацию получат арабский, исландский и украинский языки.

Почти наверняка среди такого большого языкового пакета будет и русская локализация, однако так это или нет - станет понятно ближе к релизу игры, который состоится уже 21 мая.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Сергей8725

Учитывая, что первую часть, не только купить в России нельзя, но и подарить или раздать в семейном доступе, предположу, что не будет там русского.

1
6363

У многих игр которые не продаются в РФ, есть русский язык и даже озвучка.

0
des666sar

Не уверен, что следует рассуждать таким образом.

-1
AceTheKing

Несмотря на то, что Xbox Games Studios и Bethesda два разных издательства внутри компании, а у Microsoft семь пятниц на неделе с каждой игрой: наличие русского языка в Индиане + большой языковой пакет у игры намекают, что текстовая локализация тут тоже будет.

0
CRYM0RY

Да всему вас учить надо. Смени регион и покупай что хочешь.

0
DmitriyKats

На русском говорят не только в России, так что у вас логика хромает.

0
Zlobin_Evgeny

да сто пудов будет

0
ЮрийSport

Ну если все остальные 23 языка получат озвучку, и для русского найдётся место, тогда Майки просто молодцы! Правда в основном они инвалиды которые не переводят на русский игры, но вот тут, в моменте молодцы. Всё равно Сони в этом плане Респект.

0
AceTheKing

26 - это общее количество текстовых локализаций. Сколько будет озвучек (и будут ли они вообще кроме английского) - не упоминается. Первая часть была озвучена лишь на английском (+ GamesVoice выпустили неофициальную русскую локализацию недавно).

0
BOR-IS-BRITVA

че там озвучивать? Фокус, Фокус?

0
Комментарий удален
6363

в тексте новости написано отдельно, что украинская в виде текста будет.

0
tvorog8088

Сабы понятно будут, но я всё равно озвучку буду ждать.

0
Анна Кранцове

о господи да все как то пох ))) шизофреническая помойка

0
MythicalTiernan

Первая часть была уныла и однообразна, прям как первый Алан Вейк, посмотрим исправятся ли во второй, как фины исправились с Вейком.

0
SleepyGamer

А как первая часть вообще - стоящая или так себе?

-2
CRYM0RY

поставь да посмотри. сколько людей столько и мнений. русская озвучка ж вышла даже.

-1
Sneaky Pete

Стоящая

0