Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на 26 языков

После того, как часть игр Microsoft не получила локализацию на русский язык (например Starfield, а Psychonauts 2 и Pentiment получили русскую локализацию лишь спустя полгода после релиза), игроки задаются вопросом будет ли переведена на русский язык Senua's Saga: Hellblade 2 - и появились намеки на то, что ответ будет положительный.

В новости на официальном сайте Xbox касательно игры указано, что игра будет переведена на 26 языков, без конкретизации на какие именно языки. В тексте лишь упоминается, что текстовую локализацию получат арабский, исландский и украинский языки.

Почти наверняка среди такого большого языкового пакета будет и русская локализация, однако так это или нет - станет понятно ближе к релизу игры, который состоится уже 21 мая.