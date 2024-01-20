Senua's Saga: Hellblade 2 будет переведена на 26 языков

После того, как часть игр Microsoft не получила локализацию на русский язык (например Starfield, а Psychonauts 2 и Pentiment получили русскую локализацию лишь спустя полгода после релиза), игроки задаются вопросом будет ли переведена на русский язык Senua's Saga: Hellblade 2 - и появились намеки на то, что ответ будет положительный.
В новости на официальном сайте Xbox касательно игры указано, что игра будет переведена на 26 языков, без конкретизации на какие именно языки. В тексте лишь упоминается, что текстовую локализацию получат арабский, исландский и украинский языки.
Почти наверняка среди такого большого языкового пакета будет и русская локализация, однако так это или нет - станет понятно ближе к релизу игры, который состоится уже 21 мая.
Учитывая, что первую часть, не только купить в России нельзя, но и подарить или раздать в семейном доступе, предположу, что не будет там русского.
У многих игр которые не продаются в РФ, есть русский язык и даже озвучка.
Не уверен, что следует рассуждать таким образом.
Несмотря на то, что Xbox Games Studios и Bethesda два разных издательства внутри компании, а у Microsoft семь пятниц на неделе с каждой игрой: наличие русского языка в Индиане + большой языковой пакет у игры намекают, что текстовая локализация тут тоже будет.
Да всему вас учить надо. Смени регион и покупай что хочешь.
На русском говорят не только в России, так что у вас логика хромает.
да сто пудов будет
Ну если все остальные 23 языка получат озвучку, и для русского найдётся место, тогда Майки просто молодцы! Правда в основном они инвалиды которые не переводят на русский игры, но вот тут, в моменте молодцы. Всё равно Сони в этом плане Респект.
26 - это общее количество текстовых локализаций. Сколько будет озвучек (и будут ли они вообще кроме английского) - не упоминается. Первая часть была озвучена лишь на английском (+ GamesVoice выпустили неофициальную русскую локализацию недавно).
че там озвучивать? Фокус, Фокус?
в тексте новости написано отдельно, что украинская в виде текста будет.
Сабы понятно будут, но я всё равно озвучку буду ждать.
о господи да все как то пох ))) шизофреническая помойка
Первая часть была уныла и однообразна, прям как первый Алан Вейк, посмотрим исправятся ли во второй, как фины исправились с Вейком.
А как первая часть вообще - стоящая или так себе?
поставь да посмотри. сколько людей столько и мнений. русская озвучка ж вышла даже.
Стоящая