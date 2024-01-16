Слух: Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая

Среди Avowed, Microsoft Flight Simulator 2024, и некоторых других игр, эксклюзивная линейка Xbox на 2024 год выглядит довольно многообещающе. Одна из игр - Senua's Saga: Hellblade 2, продолжение Hellblade: Senua's Sacrifice 2017 года и главный сторонник игр следующего поколения, которых стоит ждать в этом году.

На Xbox Games Showcase, которая прошла в июне 2023 года, после длительного ожидания было названо окно релиза Hellblade 2, но сегодня издание Exputer, со ссылкой на свои анонимные источники, сообщило, что дата выхода игры назначена на 21 мая 2024 года.

Как уже известно сообществу, через два дня Xbox готовится к своему второму Developer_Direct, и разработчик Ninja Theory также планирует отвести часть мероприятия для глубокого погружения в Senua's Saga: Hellblade 2. Скорее всего, во время своего выступления студия сообщит и официальную дату выхода экшен-адвенчуры.