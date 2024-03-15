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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7.2 190 оценок

Создатели Senua's Saga: Hellblade 2 показали скриншоты из фоторежима

butcher69
Новости

Британская команда разработчиков Ninja Theory, создающая новую главу захватывающей одиссеи Сенуа, вновь открывает окно в мрачную вселенную Hellblade 2, чтобы дать нам возможность полюбоваться скриншотами, сделанными в игре с помощью творческих инструментов, встроенных в режим фоторежима.

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Скриншоты, которыми поделилось зарубежное подразделение Xbox Game Studios, не содержат никаких подробностей о функциях, реализованных в фоторежиме Hellblade 2, но акцентируют внимание пользователей на чрезвычайно высоком качестве графики, созданной на последней итерации движка Unreal Engine.

Выход Hellblade 2 запланирован на недалекое 21 мая на ПК и в качестве консольного эксклюзива на Xbox Series X|S с немедленным включением в каталог игр, доступных "бесплатно" для подписчиков Xbox или PC Game Pass.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Анна Кранцове

И этот Мусор будет кто то играть?

-10