Создатели Senua's Saga: Hellblade 2 показали скриншоты из фоторежима

Британская команда разработчиков Ninja Theory, создающая новую главу захватывающей одиссеи Сенуа, вновь открывает окно в мрачную вселенную Hellblade 2, чтобы дать нам возможность полюбоваться скриншотами, сделанными в игре с помощью творческих инструментов, встроенных в режим фоторежима.

Скриншоты, которыми поделилось зарубежное подразделение Xbox Game Studios, не содержат никаких подробностей о функциях, реализованных в фоторежиме Hellblade 2, но акцентируют внимание пользователей на чрезвычайно высоком качестве графики, созданной на последней итерации движка Unreal Engine.

Выход Hellblade 2 запланирован на недалекое 21 мая на ПК и в качестве консольного эксклюзива на Xbox Series X|S с немедленным включением в каталог игр, доступных "бесплатно" для подписчиков Xbox или PC Game Pass.