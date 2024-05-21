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Senua's Saga: Hellblade 2 21.05.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Фэнтези
7 250 оценок

В Steam стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2

AceTheKing
Новости

Пользователи сообщают о том, что в Steam стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 - менее чем за сутки до релиза игры. Размер дистрибутива игры составляет 43,72 ГБ.

В Senua's Saga: Hellblade 2 вновь расскажут о Сенуе, воительнице, которая борется с психическими расстройствами. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Игра создается на движке Unreal Engine 5.

Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
VIGITAL1

Расчехляем свои 1050ti.

2
Евгений Кондратенко

Отлично. После работы гляну.

1
Пользователь ВКонтакте

Да пофиг как то. // Alexander Sbercotoff

0
JohnTornton

лицемеры продают в ненавистной им стране
уууууууу
почему их не нагнули ещё западные друзья? как так то

-3
ZAUSA

Когда будут официально продавать в VK Play, М.ВИДИО и прочих магазинах, тогда и приходите.

0