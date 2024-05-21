Пользователи сообщают о том, что в Steam стартовала предзагрузка Senua's Saga: Hellblade 2 - менее чем за сутки до релиза игры. Размер дистрибутива игры составляет 43,72 ГБ.
В Senua's Saga: Hellblade 2 вновь расскажут о Сенуе, воительнице, которая борется с психическими расстройствами. Ее путешествие обещает стать еще более мрачным и опасным. Игра создается на движке Unreal Engine 5.
Senua's Saga: Hellblade 2 выйдет 21 мая на PC, Xbox Series X|S и Game Pass.
Расчехляем свои 1050ti.
Отлично. После работы гляну.
Да пофиг как то. // Alexander Sbercotoff
лицемеры продают в ненавистной им стране
уууууууу
почему их не нагнули ещё западные друзья? как так то
Когда будут официально продавать в VK Play, М.ВИДИО и прочих магазинах, тогда и приходите.