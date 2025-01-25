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Serial Cleaners 22.09.2022
Экшен, Стелс, Инди, Вид сверху
6.3 28 оценок

Стелс-экшен Serial Cleaners в апреле получит дополнение

monk70
Новости

Serial Cleaners — это однопользовательский стелс-экшен, криминальная история, в которой вы попеременно играете за четырех эксцентричных уборщиков мафии, которые берутся за самые кровавые задания, которые могли предложить беззаботные 1990-е.

Издатель Curve Games анонсировал совершенно новый DLC, который добавит свежий контент и испытания в уникальный стелс-экшен игры.

DLC будет включать:

  • Три новых уровня: вдохновленные классическими фильмами 1970-х годов, эти уровни перенесут игроков в кинематографический криминальный разгул, каждый из которых будет иметь уникальные цели и новые испытания.
  • Новая музыка, враги и испытания: наряду с новыми уровнями игроки встретятся с новыми врагами и будут наслаждаться саундтреком в стиле 70-х, одновременно убирая последствия дерзких преступлений.

DLC будет доступен на ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch в конце апреля 2025 года.

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