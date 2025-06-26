Session: Skate Sim обновляется - новая камера и более плавный геймплей

Разработчик crea-ture Studios выпустил крупное обновление для симулятора скейтбординга Session: Skate Sim, которое приносит полную переработку системы камеры и улучшает игровой процесс. Обновление уже сопровождается новым трейлером, демонстрирующим изменения.

Камера в игре была кардинально переработана — улучшено её позиционирование и скорость перенастройки. Теперь игроки получают лучший обзор приближающихся препятствий, что помогает более точно планировать трюки и линии. По словам разработчиков, с момента выхода игры камера вызывала сложности при стабильном выполнении трюков, и новая система направлена на то, чтобы игроки всегда хорошо видели персонажа и окружающую обстановку.

Помимо камеры, в обновлении улучшена физика анимации персонажей: изменены физические параметры скейтбордистов, что усиливает ощущение контроля и реализма движений. Игроки теперь смогут лучше чувствовать позу и реакцию своего персонажа на команды.

Что касается производительности, студия убрала возможность игры на нестандартных частотах кадров 45, 90 и 120 FPS. Теперь доступны только 30 и 60 FPS.

Кроме того, бесплатно переиздана карта New York Sewer, изначально выпущенная в рамках коллаборации с Teenage Mutant Ninja Turtles. Брендирование TMNT удалено, но те, кто получил карту в акции, смогут играть и в обе версии.

Обновление делает Session: Skate Sim еще более комфортной и реалистичной игрой для поклонников скейтбординга и симуляторов.