Session: Skate Sim получила DLC с новой картой "Заброшенный торговый центр"

NACON и Creā-ture Studios объявиkb о выпуске нового дополнительного контента для Session: Skate Sim, который уже доступен на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ПК (Steam, Epic Games Store) и Nintendo Switch.

У поклонников городского скейтбординга теперь есть возможность исследовать новую карту, известную как «Заброшенный торговый центр», расположенную в заброшенном торговом центре, где природа отвоевывает свою территорию. Это место может похвастаться уникальным дизайном, насыщенным граффити и флуоресцентной краской.

Это идеальное место для выполнения ваших лучших трюков благодаря скамейкам, эскалаторам, пандусам, лестничным перилам и бетонным блокам, разбросанным по всей этой многоуровневой площадке. Object Dropper также содержит 38 новых предметов, позволяющих скейтерам настраивать и обустраивать лабиринт коридоров торгового центра в своем собственном стиле и превращать его в настоящий современный скейт-парк.