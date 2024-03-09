Ubisoft выпустит The Settlers: New Allies в Steam

Ubisoft продолжает понемногу выпускать свои игры в Steam. Следующая на очереди The Settlers: New Alliace — стратегическая игра, которая подарит вам глубокий опыт строительства и стратегические бои в реальном времени. Изначально игра вышла в феврале прошлого года в Ubisoft Store и Epic Games Store, но скоро должна появиться и в самом популярном магазине ПК-игр от Valve. Точная дата выхода на данный момент не известна.
Особенности:
- На выбор есть три фракции: элари, мару и йорнов. Каждая фракция имеет уникальный внешний вид персонажей, стили игры и предысторию.
- Пройдите сюжетную кампанию в мире Settlers или испытайте экстремальный режим и его дополнительные испытания.
- Играйте в захватывающие сражения с участием до 8 игроков онлайн, объединяйтесь в команды против других игроков или искусственного интеллекта, чтобы весело провести время.