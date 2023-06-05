Shadow Gambit: The Cursed Crew 2023 г.
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Демоверсия стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew будет доступна во время Steam Next Fest в июне

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monk70
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Mimimi Games сообщила, что их предстоящая стелс-стратегия Shadow Gambit: The Cursed Crew станет частью Steam Next Fest (с 19 по 26 июня), таким образом для публики будет доступна игровая демоверсия.

В демоверсии игроки смогут испытать первый акт игры, который составляет примерно 2-4 часа игрового времени, в зависимости от опыта в жанре и стиле игры. Это включает в себя вступление к игре, различные миссии на двух островах и несколько посещений их корабля-призрака Red Marley, который действует как хаб между миссиями.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет в 2023 году. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.

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