Демоверсия стелс-стратегии Shadow Gambit: The Cursed Crew будет доступна во время Steam Next Fest в июне ©

Mimimi Games сообщила, что их предстоящая стелс-стратегия Shadow Gambit: The Cursed Crew станет частью Steam Next Fest (с 19 по 26 июня), таким образом для публики будет доступна игровая демоверсия.

В демоверсии игроки смогут испытать первый акт игры, который составляет примерно 2-4 часа игрового времени, в зависимости от опыта в жанре и стиле игры. Это включает в себя вступление к игре, различные миссии на двух островах и несколько посещений их корабля-призрака Red Marley, который действует как хаб между миссиями.

Shadow Gambit: The Cursed Crew выйдет в 2023 году. Она будет доступна в Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S и PlayStation 5.