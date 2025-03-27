Показан новый трейлер мрачного платформера Shadow Labyrinth, релиз 18 июля

Метроидвание в стиле Pac-Man весьма странной игры Shadow Labyrinth от Bandai Namco, выйдет 18 июля на Xbox Series X/S, PS5, PC и Nintendo Switch.

Последний трейлер с геймплеем, в показано еще больше сражений, боссов и того, на что способен таинственный ПАК.

Shadow Labyrinth фокусируется на Мечнике № 8, который путешествует по неизвестной планете по приказу ПАК (который значительно напоминает Пак-Мэна). В то время как первый участвует в бою и может перемещаться по уровням, последний помогает с более сложными сегментами перемещения. ПАК также может превращаться в огромное темное существо и отвратительно пожирать врагов.

Но это еще не все. Объединяясь с Мечником № 8, ПАК может создать мехоподобную силовую броню с уникальными способностями. Это не то, чего можно ожидать от игры Pac-Man, особенно с ее атмосферой, но история, похоже, указывает на то, что наши герои должны были оставаться в узде. Время покажет, чем это закончится, так что следите за игровым процессом.