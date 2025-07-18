Состоялся релиз метройдвании Shadow Labyrinth

Сегодня состоялся релиз 2D-метройдвании Shadow Labyrinth от издательства Bandai Namco. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Игра представляет собой платформер по мотивам Pac-Man. Мечника №8 будит странное существо - летающая жёлтая сфера по имени Пак. Вместе они оказываются на неизвестной планете, где когда-то была большая война, от которой остались только руины. По началу Мечник довольно слабый и может лишь убегать от врагов, но постепенно из жертвы он сам превращается в охотника.

Игра вышла на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Позже игра выйдет на Nintendo Switch 2.