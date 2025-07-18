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Shadow Labyrinth 18.07.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер
5.2 10 оценок

Состоялся релиз метройдвании Shadow Labyrinth

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз 2D-метройдвании Shadow Labyrinth от издательства Bandai Namco. PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

Игра представляет собой платформер по мотивам Pac-Man. Мечника №8 будит странное существо - летающая жёлтая сфера по имени Пак. Вместе они оказываются на неизвестной планете, где когда-то была большая война, от которой остались только руины. По началу Мечник довольно слабый и может лишь убегать от врагов, но постепенно из жертвы он сам превращается в охотника.

Игра вышла на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Позже игра выйдет на Nintendo Switch 2.

7
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
нитгитлистер

практически 1 к 1 описание. инересно кто кем "вдохновлялся"?

2
KR00SHA

Это лтрли анонс игры, реклама, была.

нитгитлистер KR00SHA

что такое лтрпи? и где прол такое было написано?

KR00SHA нитгитлистер

literally-буквально

Exies27

Дороговато, подожду скидок.

нитгитлистер
PC-версия игры вышла без защиты и уже появилась в сети.

так вот же намек на большую скидку

3