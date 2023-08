Двухмерный сайд-скроллер про ниндзя Shadow of the Ninja - Reborn выйдет на ПК и консолях весной 2024 года ©

Natsume Atari Inc. и ININ объявили, что их 2D-скроллер про ниндзя Shadow of the Ninja — Reborn выходит на ПК в Steam и консолях PS5, PS4, Xbox Series X/ S, Xbox One и Nintendo Switch весной 2024 года. Первопроходец в играх про ниндзя возвращается спустя 33 года.

Оригинальная игра была выпущена на Nintendo компанией Natsume Inc. в 1990 году. В то время это была одна из самых совершенных игр в жанре экшн, которая считалась одной из лучших совместных игр для двух игроков. Кроме того, это была первая игра из серии, укрепившей репутацию Natsume как мастера экшн-игр. Выпущенная как SHADOW OF NINJA в Северной Америке и BLUE SHADOW в Европе, эта классика наконец-то возвращается в совершенно новом исполнении.

Знаменитый двухмерный сайд-скроллер про ниндзя с одновременным геймплеем для двух игроков возвращается в этом новом ремейке. Выбирайте между мужским или женским персонажем и работайте вместе, чтобы победить сложных врагов.