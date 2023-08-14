Двухмерный сайд-скроллер про ниндзя Shadow of the Ninja - Reborn выйдет на ПК и консолях весной 2024 года

Вы попадаете в Нью-Йорк 2029 года, который подвергся нападению злого императора Гаруда и его армии роботов и киборгов. Главные герои — два смелых ниндзя, которые решили сопротивляться тирании и освободить город. Вы можете выбрать между Хаятэ, сильным и ловким мужчиной, или Каэдэ, красивой и храброй женщиной.

Ваше приключение будет полно экшена и опасностей. Вы будете бегать по улицам, крышам и туннелям, сражаться с врагами, прыгать через пропасти, приседать под препятствиями и зацепляться за балки. И конечно же вам предстоит использовать оружие ниндзя — катану или кусаригаму. Катана позволяет вам быстро атаковать врагов на ближнем расстоянии, а кусаригама даёт вам возможность поражать цели на большем расстоянии и под разными углами. Но будьте осторожны — кусаригама медленнее катаны и не может ударить врага вблизи. Вы можете менять своё оружие в зависимости от ситуации и своего стиля игры.