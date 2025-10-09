Sega зарегистрировала торговую марку Shadow the Hedgehog

Компания Sega зарегистрировала новую торговую марку Shadow the Hedgehog. Заявка была подана ещё в сентябре, однако внимание на этот факт обратили только сейчас, сообщает ресурс Sonic City.

Согласно описанию, торговая марка охватывает одежду, игрушки и видеоигры. Наибольший интерес, естественно, представляет последняя категория.

Напомним, что в 2005 году Sega выпустила трёхмерный платформер Shadow the Hedgehog для консолей GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Главной особенностью той игры было то, что персонаж Шэдоу мог использовать транспортные средства и различное оружие.

Пока остаётся неясным, связана ли новая торговая марка с потенциальным ремастером оригинальной игры, разработкой нового проекта или просто «поддержкой бренда».

Интерес к персонажу Шэдоу определённо возродился благодаря успеху игры Sonic x Shadow Generations и фильма «Соник 3», где этого персонажа озвучил знаменитый актёр Киану Ривз.