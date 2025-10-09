ЧАТ ИГРЫ
Shadow The Hedgehog 15.11.2005
Аркада
7.8 38 оценок

Sega зарегистрировала торговую марку Shadow the Hedgehog

Simple Jack Simple Jack

Компания Sega зарегистрировала новую торговую марку Shadow the Hedgehog. Заявка была подана ещё в сентябре, однако внимание на этот факт обратили только сейчас, сообщает ресурс Sonic City.

Согласно описанию, торговая марка охватывает одежду, игрушки и видеоигры. Наибольший интерес, естественно, представляет последняя категория.

Напомним, что в 2005 году Sega выпустила трёхмерный платформер Shadow the Hedgehog для консолей GameCube, PlayStation 2 и Xbox. Главной особенностью той игры было то, что персонаж Шэдоу мог использовать транспортные средства и различное оружие.

Пока остаётся неясным, связана ли новая торговая марка с потенциальным ремастером оригинальной игры, разработкой нового проекта или просто «поддержкой бренда».

Интерес к персонажу Шэдоу определённо возродился благодаря успеху игры Sonic x Shadow Generations и фильма «Соник 3», где этого персонажа озвучил знаменитый актёр Киану Ривз.

Комментарии:  1
MrDork

Ну наконец-то они это сделали спустя 30 лет.