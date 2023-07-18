Microsoft неожиданно исправила сетевой режим в знаменитом шутере 2007 года ©

Microsoft стала чаще обращать внимание на свои старые проекты. Как оказалось, вслед за старыми играми серии Call of Duty, компания решила исправить сетевые проблемы в еще одном не безызвестном шутере. Неожиданное исправление получила Shadowrun, которая вышла 16 лет назад и все это время не получала обновлений.

Shadowrun — это шутер от первого лица, разработанный FASA Interactive и изданный Microsoft Game Studios. Проект получил средние оценки от критиков, но в свое время полюбился определенной части сообщества.

На игровых форумах игроки объявили о возрождении сетевой активности в Shadowrun после недавнего обновления. Они организуют группы из нескольких тысяч человек, чтобы обеспечить комфортную игру с постоянным подключением новых игроков. Как отмечают сами пользователи, подбор игроков в Shadowrun стал работать даже лучше, чем при релизе.

Нам же остается только гадать, к чему ведет такая политика Microsoft. Согласно предположениям некоторых игроков, компания может готовить обновление доступных игр с обратной совместимостью для Xbox Series X, поэтому самостоятельно занимается исправлением сетевых проблем в играх.