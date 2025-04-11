Shapez 2 перейдёт в полное 3D этим летом

Разработчик симулятора фабрики фигур Shapez 2 анонсировал обновление Dimension.
Обновление выйдет 2 июня и будет включать:
- 3D строительство: платформы, конвейеры и всё остальное можно будет размещать друг над другом слоями.
- Переработка поездов и конвейеров: новый функционал и улучшение текущего. Возможность моментальной передачи грузов между вагонами, новые цвета, кастомизатор послойной загрузки.
- Возможность поиска конкретных фигур по карте.
- Улучшения интерфейса: разделение магазина на категории, возможность просмотра содержимого проводов, более понятное отображение пропускной способности ряда девайсов.
Обновление выйдет 2 июня 2025.