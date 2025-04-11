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shapez 2 15.08.2024
Стратегия, Инди, Строительство, Песочница
7.8 8 оценок

Shapez 2 перейдёт в полное 3D этим летом

Solstice Solstice

Разработчик симулятора фабрики фигур Shapez 2 анонсировал обновление Dimension.

Обновление выйдет 2 июня и будет включать:

  • 3D строительство: платформы, конвейеры и всё остальное можно будет размещать друг над другом слоями.
  • Переработка поездов и конвейеров: новый функционал и улучшение текущего. Возможность моментальной передачи грузов между вагонами, новые цвета, кастомизатор послойной загрузки.
  • Возможность поиска конкретных фигур по карте.
  • Улучшения интерфейса: разделение магазина на категории, возможность просмотра содержимого проводов, более понятное отображение пропускной способности ряда девайсов.

Обновление выйдет 2 июня 2025.

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