Вышел трейлер Shark Dentist - симулятора стоматолога для акул

Дата релиза инди-хоррора неизвестна
Разработчики из студии Alice Games выпустили анонсирующий трейлер Shark Dentist — мрачного инди-хоррора про стоматолога, который лечит зубы акуле. Главная задача — не разбудить хищника резкими движениями.
Геймеров ждут жуткая атмосфера, много черного юмора и хардкорная симуляция работы дантиста. Если врач случайно разбудит акулу, то хищник порвет невнимательного человека пополам. В распоряжении геймера будет множество медицинских инструментов и приборов, а за состоянием животного необходимо постоянно следить.
Сессии будут отличаться друг от друга в духе рогаликов. Если геймер сможет поймать баланс между уровнем стресса у акулы и своевременным оказанием медицинской помощи, то врача ждет успех. Авторы Shark Dentist вдохновлялись культовым фильмом «Челюсти».
Релиз хоррора запланирован на 2025 год.
Айболит уже не тот
Теперь ждём трейлер симулятора проктолога для слонов...
Каких только симуляторов не придумывают
Это чёрт возьми уникально и своебразно, берем однозначно.
так это же