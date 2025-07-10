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Shark Dentist 2026 г.
Симулятор, Ужасы, Инди, От первого лица
7 1 оценка

Вышел трейлер Shark Dentist - симулятора стоматолога для акул

Solstice Solstice

Дата релиза инди-хоррора неизвестна

Разработчики из студии Alice Games выпустили анонсирующий трейлер Shark Dentist — мрачного инди-хоррора про стоматолога, который лечит зубы акуле. Главная задача — не разбудить хищника резкими движениями.

Геймеров ждут жуткая атмосфера, много черного юмора и хардкорная симуляция работы дантиста. Если врач случайно разбудит акулу, то хищник порвет невнимательного человека пополам. В распоряжении геймера будет множество медицинских инструментов и приборов, а за состоянием животного необходимо постоянно следить.

Сессии будут отличаться друг от друга в духе рогаликов. Если геймер сможет поймать баланс между уровнем стресса у акулы и своевременным оказанием медицинской помощи, то врача ждет успех. Авторы Shark Dentist вдохновлялись культовым фильмом «Челюсти».

Релиз хоррора запланирован на 2025 год.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
WerGC

Айболит уже не тот

6
KabbalisticJerry

Теперь ждём трейлер симулятора проктолога для слонов...

Mad_cloud

Каких только симуляторов не придумывают

Real Slim Shady

Это чёрт возьми уникально и своебразно, берем однозначно.

JackBV

так это же