Вышел трейлер Shark Dentist - симулятора стоматолога для акул

Дата релиза инди-хоррора неизвестна

Разработчики из студии Alice Games выпустили анонсирующий трейлер Shark Dentist — мрачного инди-хоррора про стоматолога, который лечит зубы акуле. Главная задача — не разбудить хищника резкими движениями.

Геймеров ждут жуткая атмосфера, много черного юмора и хардкорная симуляция работы дантиста. Если врач случайно разбудит акулу, то хищник порвет невнимательного человека пополам. В распоряжении геймера будет множество медицинских инструментов и приборов, а за состоянием животного необходимо постоянно следить.

Сессии будут отличаться друг от друга в духе рогаликов. Если геймер сможет поймать баланс между уровнем стресса у акулы и своевременным оказанием медицинской помощи, то врача ждет успех. Авторы Shark Dentist вдохновлялись культовым фильмом «Челюсти».

Релиз хоррора запланирован на 2025 год.