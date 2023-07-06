Хвалебный трейлер карточного рогалика Shattered Heaven воспевает положительные отзывы прессы ©

Спустя месяц после дебюта в раннем доступе в Steam, Leonardo Interactive празднует Shattered Heaven, итальянскую стратегию-рогалик с элементами ролевой игры и механикой карточной игры, действие которой разворачивается в темной фэнтезийной постапокалиптической вселенной. Игра была положительно воспринята международными СМИ и, благодаря плотной дорожной карте, продолжит удивлять геймеров серией бесплатных обновлений, направленных на то, чтобы сделать игровой процесс еще более приятным. В ожидании запуска финальной версии критики назвали Shattered Heaven игрой, требующей «приятного тактического подхода, поддерживаемого несколькими уникальными механиками» (Multiplayer.it), и «долгой и приятной работы, поддерживаемой интересным и хорошо интегрированный контекст» (Tom's Hardware), с «отличным художественным оформлением и многогранной боевой системой благодаря продуманной структуре карточной игры» (Everyeye).

Созданная авторами Dry Drowning, успешного визуального романа-расследования с футуристическим и антиутопическим подтекстом, Shattered Heaven подтверждает свое амбициозное намерение стать одним из лидеров жанра карточных игр, революционизируя свою основу с помощью инновационных элементов RPG и системы динамичного построения колоды.

Запуск Shattered Heaven в раннем доступе предоставляет игрокам уникальную возможность активно участвовать в разработке игры, поскольку на этом этапе, который продлится несколько месяцев, разработчики будут приветствовать отзывы пользователей, что позволит им сформировать окончательный опыт. Некоторые обновления уже выпущены, и очень скоро появятся новые, чтобы максимально отразить пожелания и предпочтения игроков.