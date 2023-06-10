Стратегический карточный рогалик Shattered Heaven получил новый трейлер ©

Стратегический карточный рогалик под названием Shattered Heaven получил новый трейлер на летней выставке Future Game Show Summer Showcase Powered by Intel.

В быстром 30-секундном ролике ролевой игры геймплей перемежается с перерывами, чтобы рассказать о сюжете, демонстрируя 2D-визуальное оформление в картонном стиле, взятое из темного фэнтези и лавкрафтианского ужаса.

Трейлер не превышает одной минуты, но в нем достаточно много всего, чтобы придать всему этому бешеную энергию, чему способствует нагнетающая напряжение оперная музыка.

Выпущенная в Steam в конце мая, однопользовательская карточная игра с построением колоды содержит элементы RPG и разветвленное повествование, которое ведет вас через процедурные подземелья. Это означает, что в разных подземельях вы сможете попробовать новые комбинации колод и сделать другие сюжетные решения, по мере того как вы будете достигать разных концовок, побеждая каждого босса. Нет недостатка и в визуальном разнообразии: более 50 различных врагов и 10 уникальных боссов.

Каждый забег вы начинаете с составления трех стартовых колод, по одной для каждого героя, с которым вы начинаете забег. Затем вы можете настраивать эти колоды, подбирая новые карты в соответствии с ситуацией, складывающейся вокруг вас.

Это не все, чем можно усилить своих героев, ведь победа над врагами приносит сокровища и позволяет вам подниматься по дереву навыков дальше. Если вы чувствуете себя особенно авантюрным, вы можете повысить уровень сложности и выбрать различные модификаторы, чтобы получить еще больше добычи. Если вас больше привлекает сюжет, вы можете регулировать темп, чтобы лучше насладиться повествованием.