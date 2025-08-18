Shenmue 3 возвращается: на Gamescom 2025 представят улучшенную версию игры

ININ Games и Ю Сузуки анонсировали Shenmue III Enhanced — обновлённое издание третьей части легендарной серии, дебютировавшей в 2019 году. Новая версия будет показана на Gamescom 2025 и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo и PC.

Главные улучшения касаются графики и производительности: разработчики обещают более чёткие текстуры, доработанные спецэффекты, плотное окружение с большим числом NPC и сокращённые загрузки. Поддержка DLSS и FSR обеспечит плавность игры и разрешение до 4K.

Для поклонников классики появится режим камеры в духе первых двух частей. В систему боёв добавили возможность восстанавливать здоровье и стамину перед схватками, а экономический баланс стал мягче, чтобы меньше тормозить прохождение. Катсцены и диалоги теперь можно ускорять или пропускать, а время реакции в QTE заметно увеличено.

Оптимизировали и интерфейс: навигация стала удобнее, а система уведомлений — нагляднее. Причём все нововведения можно включать или отключать по желанию.