Shenmue 3 19.11.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6.7 234 оценки

Shenmue 3 возвращается: на Gamescom 2025 представят улучшенную версию игры

butcher69 butcher69

ININ Games и Ю Сузуки анонсировали Shenmue III Enhanced — обновлённое издание третьей части легендарной серии, дебютировавшей в 2019 году. Новая версия будет показана на Gamescom 2025 и выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo и PC.

Главные улучшения касаются графики и производительности: разработчики обещают более чёткие текстуры, доработанные спецэффекты, плотное окружение с большим числом NPC и сокращённые загрузки. Поддержка DLSS и FSR обеспечит плавность игры и разрешение до 4K.

Для поклонников классики появится режим камеры в духе первых двух частей. В систему боёв добавили возможность восстанавливать здоровье и стамину перед схватками, а экономический баланс стал мягче, чтобы меньше тормозить прохождение. Катсцены и диалоги теперь можно ускорять или пропускать, а время реакции в QTE заметно увеличено.

Оптимизировали и интерфейс: навигация стала удобнее, а система уведомлений — нагляднее. Причём все нововведения можно включать или отключать по желанию.

17
5
Комментарии: 5
bysaturn

Они это хотят продать отдельно? Ага, успехов.

4
Alex Spector

Зачем там ещё DLSS и FSR? С таким-то графёном...

2
JAPАN

Маразм! сюзюки надо в тюрьму посадить, за то что выпустил кал за 6 лямов. А теперь еще хочет ее перепродать за смешные улучшения... ПОЗОРНИК!

1
Night Driving Avenger

Этой игре уже 6 лет, лол, кому оно надо, те немногие что еще остались фанатами Шенмю ждут как Хатико завершение истории Рё, а остальным после такого филлерного триквела уже пофиг+пофиг... но (вроде как) хоть бесплатный апгрейд для владельцев оригинала будет

1
Кей Овальд

Интересно, может, теперь доберусь до серии. Хотя, говорят, что третья плохая и дело вовсе не в графике.