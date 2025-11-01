Продажи Persona 5 превысили 13 миллионов копий

Компания Sega в своем новом финансовом отчете раскрыла данные о продажах ключевых игровых серий. Согласно документу, ролевая игра Persona 5, изначально выпущенная в 2016 году, достигла впечатляющего показателя в 13 миллионов проданных копий. Для сравнения, в августе текущего года совокупный тираж пятой части серии составлял 10 миллионов копий.

Другие проекты компании показали следующие результаты продаж:

— SonicFrontiers — 4,57 млн;

— 4,57 млн; — Sonic Superstars — 2,43 млн;

— 2,43 млн; — Persona 3 Reload — 2,07 млн;

— 2,07 млн; — Like a Dragon: Infinite Wealth — 1,66 млн;

— 1,66 млн; — Yakuza: Like a Dragon — 2,86 млн;

— 2,86 млн; — Sonic Dash — 676 млн загрузок.

Общая прибыль от игрового бизнеса Sega составила 117 миллиардов йен (около 759 миллионов долларов). Значительный вклад в этот успех внесли создатели Persona 5 и Metaphor: ReFantasio — 214 миллионов долларов, а также игры серии Sonic The Hedgehog — 211 миллионов долларов. Разработчик Angry Birds, компания Rovio, принесла более 178,5 миллионов долларов.

Самые скромные показатели демонстрирует Football Manager — всего 24 миллиона долларов.

Ранее аналогичными данными поделилась Capcom, где самой продаваемой игрой за отчетный период стала Devil May Cry 5 с результатом более 2,1 миллиона копий, что связано с выходом анимационного сериала и анонсом второго сезона на Netflix.