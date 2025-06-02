Новый трейлер Shinobi: Art of Vengeance посвящён боёвке

Sega и Lizardcube представили совершенно новый трейлер для своего долгожданного 2D-платформера Shinobi: Art of Vengeance. Он подчеркивает боевую систему игры, а также разнообразие оружия и способностей, которые игроки могут экипировать в своем путешествии по освоению искусств ниндзя.

Shinobi: Art of Vengeance разрабатывается той же командой, которая создала получившую признание критиков Streets of Rage 4. Игра позволяет вам играть за легендарного синоби Джо Мусаси, который обнаруживает, что его деревня полностью разрушена, а его клан превратился в камень, и затем отправляется на поиски мести, готовый столкнуться с беспрецедентным злом и отомстить за свой клан.

Shinobi: Art of Vengeance выйдет на 29 августа PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.