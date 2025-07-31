Стала доступна играбельная демоверсия Shinobi: Art of Vengeance

SEGA объявила, что играбельная демоверсия Shinobi: Art of Vengeance уже доступна на PS5, PS4, ПК, Nintendo Switch и Xbox Series X/S.

Демоверсия позволяет взглянуть на первый уровень игры, Деревню Оборо, который в официальном описании представлен как «улучшенная версия». Игроки смогут опробовать различные техники ниндзя, совершенствуя навыки синоби, сражаясь с ордами врагов и перемещаясь по платформам. После прохождения уровня вы сможете продолжить проверку своих навыков, набрав наибольшее количество очков в аркадном режиме и открыв скрытые проходы.

Shinobi: Art of Vengeance возвращает классическую франшизу к её истокам в виде двухмерного экшен-платформера с нарисованной от руки графикой. Игроки управляют Джо Мусаси, легендарным синоби, который отправляется на поиски мести после того, как ваша деревня сгорела дотла, а ваш клан превратился в камень. По пути вам предстоит сражаться с жестокими врагами, исследовать различные локации, такие как военные базы и пустыни, где можно набрать очки, решая головоломки и раскрывая секреты.

SEGA выпустит Shinobi: Art of Vengeance 29 августа 2025 года.