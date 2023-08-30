Глобальная стратегия Sid Meier's Civilization отмечает свой юбилей специальным роликом ©

С момента выхода самой первой игры в культовой серии Sid Meier's Civilization прошло уже больше трех десятилетий. Сегодня глобальная пошаговая стратегия от разработчиков из студии Firaxis Games отмечает новый юбилей. Франшизе исполнилось целых 32 года и чтобы отпраздновать это событие, авторы опубликовали специальный ролик.

Команда Firaxis Games поблагодарила всё игровое сообщество, которое вместе с серией Sid Meier's Civilization росло и активно развивалось больше 30 лет. Как отметили разработчики, игроки со всего мира потратили уже больше одного миллиарда часов на развитие собственных империй в каждой части Civilization. В будущем их ждут еще больше захватывающих приключений, а пока студия предлагает отпраздновать свой юбилей.

В честь этого праздника для франшизы на всю серию Sid Meier's Civilization действует скидка до 90% в Steam. А на консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch разработчики наконец-то выпустили расширение "Leader Pass", которое добавляет 12 новых лидеров и 6 переработанных правителей.