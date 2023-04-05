Sid Meier's Railroads! стала доступна для iOS и Android ©

Feral Interactive сообщила, что Sid Meier’s Railroads! стала доступна на платформах iOS в App Store и Android в Google Play Store.

Sid Meier’s Railroads! предлагает первоклассный билет в империю мобильных железных дорог, в которой игроки стремятся стать величайшим магнатом эпохи. Охватывая почти двухсотлетнюю историю транспорта и имея в своем распоряжении 40 реальных двигателей, честолюбивые железнодорожные бароны будут прокладывать пути, перевозить товары и доставлять пассажиров, ведя промышленную революцию на ладони.