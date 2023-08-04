Sloclap объявила, что финальное крупное обновление для Sifu выйдет 7 сентября на ПК, PlayStation и Xbox. По случаю этого анонса также был опубликован небольшой геймплейный тизер-трейлер.
Режим "Арены" расширяет свои границы, открывая новые невиданные локации и вводя в игру жестокие сражения со знакомыми головорезами, боссами и неожиданными лицами. Шесть динамичных арен, 75 захватывающих испытаний, множество захватывающих модификаторов и читов, а также костюмы, созданные по мотивам фильмов, - все это позволит вам испытать адреналин и довести свои навыки владения боевыми искусствами до предела. Приготовьтесь к встрече с врагами, похожими на зомби, двойниками и интерактивным окружением, которые как никогда раньше проверят ваши рефлексы и стратегическое мастерство.
Sifu доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, Switch и на ПК в Steam.
Ультра классная игра!! Красивая, в меру сложная и справедливая боевая система!! Арены крутотень тоже! Советую, если нравятся боевые искусства!
Но до него никому не будет дела потому что 6 сентября выходит старфилд.