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Sifu 08.02.2022
Экшен, Файтинг, Инди, От третьего лица
7.5 446 оценок

Похоже, авторы боевика Sifu собираются представить свою новую игру

Gutsz
Новости

Независимая команда разработчиков из студии Sloclap прославилась благодаря своим увлекательным боевикам с продвинутой механикой ближнего боя на кулаках или холодном оружии. В 2017 году они подарили миру хардкорную адвенчуру Absolver, а в 2022 выпустили не менее сложный боевик Sifu, который получил множество положительных отзывов. Судя по всему, уже скоро мы узнаем о следующем проекте Sloclap.

На скорый анонс новой игры от Sloclap намекают сами разработчики. Они не делали каких-либо анонсов и не сообщали о своих планах, однако игроки обратили внимание на обновление официального сайта студии. На страничке разработчиков засветился еще не анонсированный проект. Сообщается, что он может выйти уже в 2024 году, однако не исключено, что это лишь примерная дата его анонса.

О следующей игре Sloclap известно очень мало. На сайте проект описывается как трехмерный экшен с упором на боевые искусства, в чем отлично разбираются авторы. Если учитывать успех Sifu, не исключено, что нас может ждать полноценное продолжение, а не новая игра.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
-zotik-

Интересно. Я вот на той неделе платину выбил, хоть и играл на легком, все равно игра дала мне прикурить. А после ласта на хорошую у меня пальцы треслись от динамического нажатия)

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