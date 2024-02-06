Похоже, авторы боевика Sifu собираются представить свою новую игру

Независимая команда разработчиков из студии Sloclap прославилась благодаря своим увлекательным боевикам с продвинутой механикой ближнего боя на кулаках или холодном оружии. В 2017 году они подарили миру хардкорную адвенчуру Absolver, а в 2022 выпустили не менее сложный боевик Sifu, который получил множество положительных отзывов. Судя по всему, уже скоро мы узнаем о следующем проекте Sloclap.
На скорый анонс новой игры от Sloclap намекают сами разработчики. Они не делали каких-либо анонсов и не сообщали о своих планах, однако игроки обратили внимание на обновление официального сайта студии. На страничке разработчиков засветился еще не анонсированный проект. Сообщается, что он может выйти уже в 2024 году, однако не исключено, что это лишь примерная дата его анонса.
О следующей игре Sloclap известно очень мало. На сайте проект описывается как трехмерный экшен с упором на боевые искусства, в чем отлично разбираются авторы. Если учитывать успех Sifu, не исключено, что нас может ждать полноценное продолжение, а не новая игра.
Интересно. Я вот на той неделе платину выбил, хоть и играл на легком, все равно игра дала мне прикурить. А после ласта на хорошую у меня пальцы треслись от динамического нажатия)