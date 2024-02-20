Продажи Sifu превысили 3 млн копий

Разработчик Sifu, компания Sloclap, в день двухлетней годовщины игры объявила о том, что тепло принятый beat 'em up достиг 3 миллионов продаж. В знак благодарности преданным фанатам, которые помогли достичь этого рубежа, были добавлены два новых наряда
Игра Sifu вышла 8 февраля 2022 года и сразу же после дебюта на ПК, консолях PlayStation 4 и PlayStation 5 стала популярной. Игра получила признание критиков и игроков была названа одной из лучших экшн-игр 2022 года.
В 2023 году Sifu была добавлена в библиотеки Steam, Xbox и Nintendo Switch. Теперь у игроков на всех платформах есть возможность стать мастерами боевых искусств.