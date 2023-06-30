Sifu получит финальное крупное обновление в сентябре ©

Sloclap объявила, что финальное обновление для Sifu появится в сентябре на ПК, PlayStation и Xbox. По этому случаю также был опубликован анонсирующий трейлер, который вы можете увидеть внизу новости.

«Сколько жизней вам понадобилось, чтобы добраться сюда? Насколько вы выросли с тех пор, как ступили в Угуань?»

Финальное обновление будет бесплатным и принесет 2 новых наряда, 6 арен, 27 читов и модификаторов, чтобы оживить игру, и 75 дополнительных испытаний.

Sifu доступна на Xbox One, Xbox Series X/S, Switch и на ПК в Steam.