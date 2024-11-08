Для ремейка Silent Hill 2 выпустили хвалебный трейлер

Психологический хоррор Silent Hill 2 уже разошёлся тиражом в 1 миллион копий по всему миру! Игроки с нетерпением ждали возможность вернуться в зловещий город Сайлент Хилл, чтобы вместе с главным героем Джеймсом отправиться на поиски разгадки письма, якобы от его покойной жены. Для того чтобы отметить тёплый прием, издательство Konami и разработчики Bloober Team представили новый хвалебный трейлер.

В этом атмосферном ремейке игрокам предстоит пройти через пугающие мрачные локации и столкнуться с ужасными монстрами, блуждающими по затянутому туманом городу-призраку. Исследуя город, решая головоломки и следуя следам прошлого, Джеймс надеется найти ответы и понять, что произошло с его любимой.