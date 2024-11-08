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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 310 оценок

Для ремейка Silent Hill 2 выпустили хвалебный трейлер

butcher69
Новости

Психологический хоррор Silent Hill 2 уже разошёлся тиражом в 1 миллион копий по всему миру! Игроки с нетерпением ждали возможность вернуться в зловещий город Сайлент Хилл, чтобы вместе с главным героем Джеймсом отправиться на поиски разгадки письма, якобы от его покойной жены. Для того чтобы отметить тёплый прием, издательство Konami и разработчики Bloober Team представили новый хвалебный трейлер.

В этом атмосферном ремейке игрокам предстоит пройти через пугающие мрачные локации и столкнуться с ужасными монстрами, блуждающими по затянутому туманом городу-призраку. Исследуя город, решая головоломки и следуя следам прошлого, Джеймс надеется найти ответы и понять, что произошло с его любимой.

8
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ZAUSA

Оценки от игрожуров принято критиковать или "это другое"?

1
kongydong

10/10

4
Nell_0071

Трейлер? Игра вышла как бы 😆

0
Комментарий удален
MistaSpider

Иди уроки учи ребенок

0
EvgeniiV

Игруля супер, прошёл на одном дыхании

0
Fenharell

не оч понимаю хайп вокруг этой игры, она довольно скучная и однообразная, еще и сюжет просто психодел, что в ней хорошего?

0
Lex Slim
сюжет просто психодел, что в ней хорошего?

Сюжет.Психодел

0
realhero1980

А хвалебный патч, убирающий статтеры можно выпустить?

0
Юркец

Прошел пока дважды на харде, игра огонь, я помню как я в начале 2000-х на Playstation проходил какую то часть) 10/10

0
Чизбургер

Игра неплохая, но я поставил 7 из 10, потому что я не журнализд и не кушаю с руки издателя.

-4