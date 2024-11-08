Для ремейка Silent Hill 2 выпустили хвалебный трейлер

Психологический хоррор Silent Hill 2 уже разошёлся тиражом в 1 миллион копий по всему миру! Игроки с нетерпением ждали возможность вернуться в зловещий город Сайлент Хилл, чтобы вместе с главным героем Джеймсом отправиться на поиски разгадки письма, якобы от его покойной жены. Для того чтобы отметить тёплый прием, издательство Konami и разработчики Bloober Team представили новый хвалебный трейлер.
В этом атмосферном ремейке игрокам предстоит пройти через пугающие мрачные локации и столкнуться с ужасными монстрами, блуждающими по затянутому туманом городу-призраку. Исследуя город, решая головоломки и следуя следам прошлого, Джеймс надеется найти ответы и понять, что произошло с его любимой.
Оценки от игрожуров принято критиковать или "это другое"?
10/10
Трейлер? Игра вышла как бы 😆
Иди уроки учи ребенок
Игруля супер, прошёл на одном дыхании
не оч понимаю хайп вокруг этой игры, она довольно скучная и однообразная, еще и сюжет просто психодел, что в ней хорошего?
Сюжет.Психодел
А хвалебный патч, убирающий статтеры можно выпустить?
Прошел пока дважды на харде, игра огонь, я помню как я в начале 2000-х на Playstation проходил какую то часть) 10/10
Игра неплохая, но я поставил 7 из 10, потому что я не журнализд и не кушаю с руки издателя.