Глава Bloober Team согласен с тем, что трейлер ремейка Silent Hill 2 "не передает дух игры"

На недавней State of Play был показан новый трейлер ремейка Silent Hill 2, дополненный элементами геймплея. Он пользуется большой популярностью: основной ролик на ютубе набрал уже более 900 000 просмотров. Тем не менее, его восприятие было не столь позитивным, и главной жалобой стало качество, больше напоминающее инди-игру, чем ААА.

На канале inwestorzy.tv было опубликовано интервью с президентом студии Bloober Team Петром Бабьено. В нем разработчик коснулся комментариев, сделанных игроками.

Петр Бабьено прямо признался, что студия не участвовала в создании трейлера, а за маркетинг продукции отвечает издатель, Konami. По его мнению, представленные элементы не передают дух игры и, возможно, были рассчитаны на другую целевую аудиторию, нежели поклонники серии. Возможно, это наблюдение верно, поскольку в некоторых комментариях под видео упоминается сходство с обновленными версиями Resident Evil.

Bloober Team поставила перед собой цель как можно лучше повторить видение оригинала, и разработчик уверен, что у него это получилось. В подтверждение этих слов Бабьено отметил, что все, кто видел реальный геймплей, сказали, что он великолепен. Он верит, что когда геймеры также получат возможность увидеть его, они изменят свое мнение об игре.



В ответ на обвинения в графическом качестве продукта, который разрабатывается на движке Unreal Engine 5, некоторые фанаты заявили, что показанное больше похоже на предыдущие итерации. Бабьено не смог сказать, из какой версии игры были вырезаны фрагменты геймплея, предположив, что они могут быть из старых билдов - ведь сегодня игра должна выглядеть лучше. Однако он заверил, что разработчики используют все возможности UE5, и игра будет выглядеть как "одна из лучших игр".



Ремейк Silent Hill 2 готовится к выходу на ПК и PlayStation 5, и дата релиза пока не объявлена. Однако, как сообщил продюсер, игра находится на "финальной стадии" разработки.