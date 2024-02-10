Инсайдер сообщает о том, что Silent Hill 2 может выйти в мае

Сегодня один из надежных инсайдеров, shinobi602, поделился информацией касательно даты выхода ремейка Silent Hill 2.
По его словам, он ожидал что дату релиза игры назовут уже в ходе прошедшего State of Play от 1-го февраля, но Konami почему-то промолчала об этом. По его данным, игра должна была выйти/выйдет уже в мае. Инсайдер не знает состоится ли теперь в итоге выход игры в этот месяц или будет перенесена на более поздний срок, но по всей видимости разработка уже практически завершена и Konami выбирает наиболее подходящую дату для релиза игры.
Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
В мае разве что ещё один трейлер выкатят
Если боевку и графу пофиксят, пусть хоть саму игру на 2025 год переносят.
Игра выйдет 23 августа в америке, 24 не в америке.
Одна из самых популярных игр у инсайдеров, сколько прогнозов было и не один не оправдался, думаю и этот ждёт та же судьба, если было бы правда на прошедшей state of play сказали бы хоть приблизительную дату, а не весь 2024 год.
ага вышел трейлер без даты,а тут в мае игра выйдет?)
Дэнуво будет?