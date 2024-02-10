Инсайдер сообщает о том, что Silent Hill 2 может выйти в мае

Сегодня один из надежных инсайдеров, shinobi602, поделился информацией касательно даты выхода ремейка Silent Hill 2.

По его словам, он ожидал что дату релиза игры назовут уже в ходе прошедшего State of Play от 1-го февраля, но Konami почему-то промолчала об этом. По его данным, игра должна была выйти/выйдет уже в мае. Инсайдер не знает состоится ли теперь в итоге выход игры в этот месяц или будет перенесена на более поздний срок, но по всей видимости разработка уже практически завершена и Konami выбирает наиболее подходящую дату для релиза игры.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.