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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9.2 1 132 оценки

Инсайдер сообщает о том, что Silent Hill 2 может выйти в мае

AceTheKing
Новости

Сегодня один из надежных инсайдеров, shinobi602, поделился информацией касательно даты выхода ремейка Silent Hill 2.

По его словам, он ожидал что дату релиза игры назовут уже в ходе прошедшего State of Play от 1-го февраля, но Konami почему-то промолчала об этом. По его данным, игра должна была выйти/выйдет уже в мае. Инсайдер не знает состоится ли теперь в итоге выход игры в этот месяц или будет перенесена на более поздний срок, но по всей видимости разработка уже практически завершена и Konami выбирает наиболее подходящую дату для релиза игры.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоится на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
WarCraf4er

В мае разве что ещё один трейлер выкатят

1
NTs_01

Если боевку и графу пофиксят, пусть хоть саму игру на 2025 год переносят.

0
Agentdead

Игра выйдет 23 августа в америке, 24 не в америке.

0
logostramus
1
KnDiman

Одна из самых популярных игр у инсайдеров, сколько прогнозов было и не один не оправдался, думаю и этот ждёт та же судьба, если было бы правда на прошедшей state of play сказали бы хоть приблизительную дату, а не весь 2024 год.

0
SULIK 712

ага вышел трейлер без даты,а тут в мае игра выйдет?)

0
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Дэнуво будет?

0