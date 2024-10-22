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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 030 оценок

Последнее обновление ремейка Silent Hill 2 принесло баг, блокирующий прогресс

monk70
Новости

Вчерашнее обновление Silent Hill 2 Remake 1.04 содержало массу ключевых исправлений ошибок для хоррор-игры Bloober Team, но также принесло нежелательную ошибку, которая блокирует прогресс игрока в лабиринте.

На Silent Hill Reddit пользователи сообщили, что головоломка с кубом, в которой Джеймсу приходится вращать куб, чтобы получить доступ к новым путям в здании напротив, не работает так, как задумано.

Один пользователь написал, что «головоломка с кубом не обновляется после завершения зоны», а другой сообщил, что просто застрял. Похоже, эта проблема затронула версии Silent Hill 2 Remake для PS5 и ПК.

Прошлой ночью я сохранился и вышел после завершения первого пути, чтобы проснуться и увидеть обновление, которое могло его сломать. Я играю на ПК, так что просто знайте, что версия Steam тоже сломалась! Надеюсь, они выпустят супербыстрый хотфикс.

К счастью, пользователь, владеющий версией игры для PS5 на диске, предоставил исправление, которое должно помочь вам играть, пока команда Bloober Team не выпустит новый патч.

  1. убедитесь, что у вас есть файл сохранения в момент, когда вы прыгнули в дыру.
  2. удалите игру и отключите подключение к Интернету
  3. скопируйте/установите игру
  4. загрузите сохранение, о котором упоминалось в 1 пункте

Владельцам цифровой версии Silent Hill 2 Remake пользователь предлагает «попробовать загрузить игру и отменить загрузку в очереди для обновления».

Silent Hill 2 Remake был выпущен для PS5 8 октября 2024 года.

4
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
MORDORR

Ехал Грека через реку, вдруг хабах - а там РЕМЕКА !

10
SeriyPn

У меня такое было и без этого патча на самой первой версии что вышла, после первого лабиринта как очнулся от прыжка в дыру, вернулся к кубу, но в нем не чего не поменялось, несколько часов я крутил его и дручил туда сюда, на форумы ходил думал мало ли есть инфа по этому делу но нет, и в итоге я сохранялся в ручную как раз перед прыжком в дыру, загрузился от туда и стало все норм когда вернулся к кубу. Так что это дело не в патче, а в сомой игре, да она классная но глючная до безобразия, что очень печально :(((((((((((

0
DarkoLay

В каком месте она глючная? Прошёл тюрьму и ни одного бага. Лично у меня конечно.

0
Heather123

Вчера только игру прошел, прям как чувствовал)))

0
Skessa

Странно, буквально вчера вечером проходила эту зону после патча, на ПК все нормально работало. Куб крутится, лабиринты мутятся, меч появляется, игра продолжается. Видимо, проблема не всеобщая.

0
Пользователь ВКонтакте

Это начала лабиринта чтоли я ток до туда дошел // Александр Долгополов

-2
Сережаа

Эти головоломки игре нахрен не нужны, рудимент прошлого, который просто выбивается из атмосферы... Лучше бы был банальный поиск ключей к проходу дальше

-4
Jarvis666

Думай, развивай мозги!

3
kolinmah

В игре тупо не соблюден баланс стреляка/головоломка. В резиках это сделано умело.

-2
Сережаа Jarvis666

Причем тут думай, речь о том что они просто не к месту. Приходишь в обычный мотель, а там стоит какой-то автомат, где надо переставлять найденные монетки, чтобы сыграть представление и в нем потом что-то открылось... Что это за бред и зачем он в современной игре?

0