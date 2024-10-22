Последнее обновление ремейка Silent Hill 2 принесло баг, блокирующий прогресс

Вчерашнее обновление Silent Hill 2 Remake 1.04 содержало массу ключевых исправлений ошибок для хоррор-игры Bloober Team, но также принесло нежелательную ошибку, которая блокирует прогресс игрока в лабиринте.
На Silent Hill Reddit пользователи сообщили, что головоломка с кубом, в которой Джеймсу приходится вращать куб, чтобы получить доступ к новым путям в здании напротив, не работает так, как задумано.
Один пользователь написал, что «головоломка с кубом не обновляется после завершения зоны», а другой сообщил, что просто застрял. Похоже, эта проблема затронула версии Silent Hill 2 Remake для PS5 и ПК.
Прошлой ночью я сохранился и вышел после завершения первого пути, чтобы проснуться и увидеть обновление, которое могло его сломать. Я играю на ПК, так что просто знайте, что версия Steam тоже сломалась! Надеюсь, они выпустят супербыстрый хотфикс.
К счастью, пользователь, владеющий версией игры для PS5 на диске, предоставил исправление, которое должно помочь вам играть, пока команда Bloober Team не выпустит новый патч.
- убедитесь, что у вас есть файл сохранения в момент, когда вы прыгнули в дыру.
- удалите игру и отключите подключение к Интернету
- скопируйте/установите игру
- загрузите сохранение, о котором упоминалось в 1 пункте
Владельцам цифровой версии Silent Hill 2 Remake пользователь предлагает «попробовать загрузить игру и отменить загрузку в очереди для обновления».
Silent Hill 2 Remake был выпущен для PS5 8 октября 2024 года.
Ехал Грека через реку, вдруг хабах - а там РЕМЕКА !
У меня такое было и без этого патча на самой первой версии что вышла, после первого лабиринта как очнулся от прыжка в дыру, вернулся к кубу, но в нем не чего не поменялось, несколько часов я крутил его и дручил туда сюда, на форумы ходил думал мало ли есть инфа по этому делу но нет, и в итоге я сохранялся в ручную как раз перед прыжком в дыру, загрузился от туда и стало все норм когда вернулся к кубу. Так что это дело не в патче, а в сомой игре, да она классная но глючная до безобразия, что очень печально :(((((((((((
В каком месте она глючная? Прошёл тюрьму и ни одного бага. Лично у меня конечно.
Вчера только игру прошел, прям как чувствовал)))
Странно, буквально вчера вечером проходила эту зону после патча, на ПК все нормально работало. Куб крутится, лабиринты мутятся, меч появляется, игра продолжается. Видимо, проблема не всеобщая.
Это начала лабиринта чтоли я ток до туда дошел // Александр Долгополов
Эти головоломки игре нахрен не нужны, рудимент прошлого, который просто выбивается из атмосферы... Лучше бы был банальный поиск ключей к проходу дальше
Думай, развивай мозги!
В игре тупо не соблюден баланс стреляка/головоломка. В резиках это сделано умело.
Причем тут думай, речь о том что они просто не к месту. Приходишь в обычный мотель, а там стоит какой-то автомат, где надо переставлять найденные монетки, чтобы сыграть представление и в нем потом что-то открылось... Что это за бред и зачем он в современной игре?