Последнее обновление ремейка Silent Hill 2 принесло баг, блокирующий прогресс

Вчерашнее обновление Silent Hill 2 Remake 1.04 содержало массу ключевых исправлений ошибок для хоррор-игры Bloober Team, но также принесло нежелательную ошибку, которая блокирует прогресс игрока в лабиринте.

На Silent Hill Reddit пользователи сообщили, что головоломка с кубом, в которой Джеймсу приходится вращать куб, чтобы получить доступ к новым путям в здании напротив, не работает так, как задумано.

Один пользователь написал, что «головоломка с кубом не обновляется после завершения зоны», а другой сообщил, что просто застрял. Похоже, эта проблема затронула версии Silent Hill 2 Remake для PS5 и ПК.

Прошлой ночью я сохранился и вышел после завершения первого пути, чтобы проснуться и увидеть обновление, которое могло его сломать. Я играю на ПК, так что просто знайте, что версия Steam тоже сломалась! Надеюсь, они выпустят супербыстрый хотфикс.

К счастью, пользователь, владеющий версией игры для PS5 на диске, предоставил исправление, которое должно помочь вам играть, пока команда Bloober Team не выпустит новый патч.

убедитесь, что у вас есть файл сохранения в момент, когда вы прыгнули в дыру. удалите игру и отключите подключение к Интернету скопируйте/установите игру загрузите сохранение, о котором упоминалось в 1 пункте

Владельцам цифровой версии Silent Hill 2 Remake пользователь предлагает «попробовать загрузить игру и отменить загрузку в очереди для обновления».

Silent Hill 2 Remake был выпущен для PS5 8 октября 2024 года.