Ремейк Silent Hill 2 может быть показан уже на следующей неделе ©

Ремейк Silent Hill 2 может быть показан уже совсем скоро, судя по некоторым находкам, обнаруженным поклонниками в Steam.

Как обнаружил пользователь Werewald, на странице игры в Steam появилась надпись Tokyo Game Show 2023, которая ведет на другую страницу с предложениями, приуроченными к этому событию, которое пройдет на следующей неделе, с 21 по 24 сентября. Интересно, что ни одна другая игра Konami, за исключением Yu-Gi-Oh! Master Duel, не имеет такого же баннера на своей странице в Steam, что позволяет предположить, что долгожданный ремейк может быть показан во время мероприятия.

Отсутствие ремейка Silent Hill 2 на State of Play и в линейке игр Konami на TGS 2023 может говорить о том, что его не покажут на следующей неделе, но Square Enix, например, не включала Final Fantasy VII Rebirth в официальную линейку вплоть до выпуска трейлера с датой релиза, так что шансы на появление новостей определенно не равны нулю.

О дате выхода ремейка Silent Hill 2 на данный момент известно не так много. Согласно слухам, циркулирующим в Интернете, игра якобы выйдет в начале 2024 года, так что если это действительно так, то мы все равно узнаем о ней очень скоро, даже если ее не покажут на выставке Tokyo Game Show в этом году.

Ремейк Silent Hill 2 выйдет на PC и PlayStation 5 в еще не подтвержденную дату.