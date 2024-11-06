Silent Hill 2 Remake получит улучшения на PS5 Pro

На сегодняшний день было подтверждено более 50 игр, которые получат обновления для лучшей работы на PlayStation 5 Pro. Сегодня список пополнился еще одной игрой. Пока что разработчик Bloober Team и даже Konami не прокомментировали эту ситуацию, но Silent Hill 2 Remake уже указана в PSN как совместимая с новой консолью Sony.
Хотя подробности пока неизвестны, считается, что Silent Hill 2 Remake может получить новый режим качества, но теперь со скоростью 60 кадров в секунду.
На базовой PlayStation 5 Silent Hill 2 Remake предлагает игрокам два игровых режима. Первый — режим качества, нацеленный на динамическое разрешение 1440p при 30 FPS, а режим производительности — на 1080p при 60 FPS.
Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.
// Максим Брагин
Игра неплохая, 8 из 10. Один раз можно пройти, но второй раз уже будет не интересно по причине довольно скудной однообразной боевки и врагов.
получит улучшения
Главное улучшение: более густые лобковые волосы у персонажей. Всё для "про" игроков)
Когда это получит апдейт на пк,чтобы в неё можно было по-человечески играть без всяких танцев с бубном,чтобы гост эффект не вырезал глаза и был более стабильный фпс.Я понимаю,когда система не тянет и фпс низкий,а когда он как сумасшедший скачет с сотки до дна и обратно-это признак кривых рук.
Для этого есть ограничитель кадров
Ну отлично-к весне планирую брать консольку...там еще больше игр патчики получат.
Ужасная игра. Бесполезный апдейт, для бесполезной консоли.
Дурак что ли? Иди мамке поплачь, шикарный ремейк вышел!!!
тебе пора под черный плащ
Игра шикарная,98 из 100, поддерживаю, сам 2 раза прошел на пк на ультрах в 2к. Не обращайте внимание на хейтеров пусть пи......т,
Поддерживаю, игра лютый соснольный кал для школоты
Поэтому онлайн 23к пиковый?