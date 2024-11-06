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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 2 292 оценки

Silent Hill 2 Remake получит улучшения на PS5 Pro

monk70
Новости

На сегодняшний день было подтверждено более 50 игр, которые получат обновления для лучшей работы на PlayStation 5 Pro. Сегодня список пополнился еще одной игрой. Пока что разработчик Bloober Team и даже Konami не прокомментировали эту ситуацию, но Silent Hill 2 Remake уже указана в PSN как совместимая с новой консолью Sony.

Хотя подробности пока неизвестны, считается, что Silent Hill 2 Remake может получить новый режим качества, но теперь со скоростью 60 кадров в секунду.

На базовой PlayStation 5 Silent Hill 2 Remake предлагает игрокам два игровых режима. Первый — режим качества, нацеленный на динамическое разрешение 1440p при 30 FPS, а режим производительности — на 1080p при 60 FPS.

Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

// Максим Брагин

0
Чизбургер

Игра неплохая, 8 из 10. Один раз можно пройти, но второй раз уже будет не интересно по причине довольно скудной однообразной боевки и врагов.

0
Deveron

получит улучшения

Главное улучшение: более густые лобковые волосы у персонажей. Всё для "про" игроков)

-2
shecter

Когда это получит апдейт на пк,чтобы в неё можно было по-человечески играть без всяких танцев с бубном,чтобы гост эффект не вырезал глаза и был более стабильный фпс.Я понимаю,когда система не тянет и фпс низкий,а когда он как сумасшедший скачет с сотки до дна и обратно-это признак кривых рук.

-3
Shadow B I G

Для этого есть ограничитель кадров

1
kinoman and gamer

Ну отлично-к весне планирую брать консольку...там еще больше игр патчики получат.

-5
Agentdead

Ужасная игра. Бесполезный апдейт, для бесполезной консоли.

-9
Denv3r 13

Дурак что ли? Иди мамке поплачь, шикарный ремейк вышел!!!

2
Юркец

тебе пора под черный плащ

-1
PartisanTravis Denv3r 13

Игра шикарная,98 из 100, поддерживаю, сам 2 раза прошел на пк на ультрах в 2к. Не обращайте внимание на хейтеров пусть пи......т,

-1
Shadow B I G

Поддерживаю, игра лютый соснольный кал для школоты

-2
Serpentrage Denv3r 13

Поэтому онлайн 23к пиковый?

0