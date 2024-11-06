Silent Hill 2 Remake получит улучшения на PS5 Pro

На сегодняшний день было подтверждено более 50 игр, которые получат обновления для лучшей работы на PlayStation 5 Pro. Сегодня список пополнился еще одной игрой. Пока что разработчик Bloober Team и даже Konami не прокомментировали эту ситуацию, но Silent Hill 2 Remake уже указана в PSN как совместимая с новой консолью Sony.

Хотя подробности пока неизвестны, считается, что Silent Hill 2 Remake может получить новый режим качества, но теперь со скоростью 60 кадров в секунду.

На базовой PlayStation 5 Silent Hill 2 Remake предлагает игрокам два игровых режима. Первый — режим качества, нацеленный на динамическое разрешение 1440p при 30 FPS, а режим производительности — на 1080p при 60 FPS.

Silent Hill 2 Remake доступна на ПК и PS5.