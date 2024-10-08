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Silent Hill 2 24.09.2001
Экшен, Адвенчура, Ужасы, От третьего лица
9 1 543 оценки

Silent Hill 2 стартовала в Steam ниже среднего по жанру

Solstice
Новости

Есть несколько факторов, которые немного могут скрасить низкий онлайн:

  1. День недели и нестандартное время выхода. Если бы игра вышла в пятницу, то наверняка онлайн был бы выше. Да даже вечером сегодня онлайн может вырасти.
  2. Bloober Team это европейская студия. А значит бюджет у игры меньше, чем если бы она была разработана в США — там в среднем зарплаты намного выше.
  3. У игры отличные отзывы. Есть шанс, что будет высокая выдержка по продажам. Например, у Resident Evil 7 был низкий стартовый онлайн, но высокая выдержка благодаря хорошим отзывам. В итоге рекордные продажи для серии. Но обратные случаи тоже бывают — Alien: Isolation, The Evil Within 2 и Dead Space.

Конечно, не стоит забывать, что только издатель игры может знать, успешная игра или нет. Даже сама студия-разработчик не владеет всеми финансовыми данными. Например, маркетингом студия не занимается, а его бюджет может быть на уровне бюджета самой разработки. Так что ждем новостей от Konami. Самый простой признак успешности в большинстве случаев — компания делится цифрами продажи.

Успешные сурвайвл-хорроры:

  • Resident Evil 2 — 74 тысячи;
  • Resident Evil 3 — 60 тысяч;
  • Resident Evil 4 — 168 тысяч;
  • Resident Evil 7 — 20 тысяч;
  • Resident Evil Village — 106 тысяч.

Провальные сурвайвл-хорроры

  • Alien: Isolation — 11 тысяч;
  • The Evil Within 2 — 10 тысяч;
  • The Callisto Protocol — 17 тысяч;
  • Dead Space (2023) — 30 тысяч.
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17
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Vorem

Провальные сурвайвл-хорроры, жесть.
Alien: Isolation и The Evil Within 2 — вообще одни из лучших игр на мой взгляд в этом жанре а Dead Space вообще лучшая

24
imizaka

Evil Within 2 шляпа, хз зачем прикрутили открытый мир и беготню по нему с одинаковыми врагами постоянно повторяющимися геймплейными ситуациями. Вот первая топ.

-13
samosan

Речь про римейк деда,он ничем особо не отличился и рекламы не было,из-за денувы о нём и пираты не в курсе.

1
smallhell

Смотря на пример можно по-другому разделить хорроры - провальные и ResidentEvil

4
shit again

Провальные сурвайвл-хорроры

Автор статьи, а ну ка извинись!

3
Юркец

Да, Alien Isolation был малый онлайн, но распробовав игру, я думаю многие купили ее, ведь это настоящий шедевр как и мертвый космос и капли зла

3
hangloose

купил Изоленту с длсами, но не смог играть- очень страшная оказалась

0
tvorog8088

Жанр не популярный просто, особых продаж изначально ждать не стоило, поэтому Конами полякам и отдали, что бы сэкономить на разработке, а не как с Калисто где разрабам переплатили в разы с тем же эффектом, тут хоть через годик может уже в плюс пойдёт.

3
антон фекалис

неважно сколько купили, главное что игра качественная и многим понравилось

2
Otavek

От того сколько купили зависит выйдет ли другие игры в серии или нет.

Дед Спейс ремейк вышел отличным, но из-за низких продаж ЕА заморозила снова серию.

5
Roayal cat

Да это вообще не показатель продажи могут, как взлететь так и резко обвалиться в перспективе. Но у игр с положительными отзывами все шансы выйти в прибыль со временем ибо сарафанное радио круче любого маркетинга. Плюс бюджет у игры "индюшиный". Ну и наконец 7ый резидент лучший аналог после 6го у реза дела были плохо но публика распробовала 7ку и вуаля теперь резидент локомотив плодовитости.

2
0ncnjqybr
Но у игр с положительными отзывами все шансы выйти в прибыль со временем ибо сарафанное радио круче любого маркетинга

Визину и изоленте это не помогло.

-1
tvorog8088

О чём это сарафанное радио будет, смотри классная игра короче в темноте с фонариком бегаешь по ржавым локациям)))

-1
Roayal cat tvorog8088

Чел очевидно что окупаемость игры на пк возможна лишь в перспективе поскольку она по факту там находится в открытом доступе. И покупка её исключительно дело добровольное. А значит максимум что сможет с этого получить издатель, игроку так понравится что он пойдет и поддержит денежкой разработчика после пиратки. Игрок пойдет и расскажет в интернете, как ему понравилось тем самым привлечет новую аудиторию потенциальных покупателей в том числе из сомневающихся пс5 пользователей.

О чём это сарафанное радио будет, смотри классная игра короче в темноте с фонариком бегаешь по ржавым локациям)))

Ну почитай о чем там говорят 96% крайне положительных отзывов в стим.

2
Roayal cat 0ncnjqybr

Ну как не помогло у визина было две части. А потом ожил резик и надобность в его клоне отпала. А у изоленты появилась фанбаза и вуаля заговорили о сиквеле. Сайлент хилл франшиза старая, комьюнити сформировано... Римейк приняли хорошо... Все что мог для возрождения серии я считаю он сделал... Теперь дело за геймерами... Не захотят... Ну что ж значит и дальше будут ирать в римейке хорайзонов и аналоги конкордов...

0
ugf16349

Так это нишевый жанр, лол. Им подавай пиу-пиу Колды, Резиденты и т.д.
Один чудак с ником Ely Maze, пытался доказать, что это не нишевый жанр. Наивные)))

1
Lucrise

Ну просто многие играли в ранний доступ и уже прошли. Потому и онлайн не большой, как если бы был единый релиз.

0
0ncnjqybr

Продавай они это в РФ, спокойно бы подняли онлайн как минимум на несколько тысяч, тут SH любят. Но поскольку конами известная контора заднеприводных, имеем то что имеем.

0
tvorog8088

Создаётся ощущение что без РФ онлайн был бы в 2 раза меньше.

0
PatronizingUnferth

Почему в рф не продают какая причина?

0
0ncnjqybr PatronizingUnferth

Потому что конами шизы, полезшие в политику

-2
The Dark Side

Так есть пиратская версия. Прикрутили бы денуву онлайн был бы выше.

0
tvorog8088

Скорее у продавцов офлайн активаций продаж было бы больше с одной копии игры)

2
Денис Сидоров 5

Видно что большинству пользователей нравится обычный шутерок, как то печально это всё. Вот когда надо было 5ый и 6ой резик делать, а не в 2010х)))))

0
Tommy.

Многие зачастую откладывают игры до выходных, мб пиковый онлайн еще впереди.

0
tvorog8088

До новогодних скидок откладывают)

1
Yoshemitsu

Дебильные оправдания для тупых дегенератов.

День недели и нестандартное время выхода.

Надо еще лунный цыкл посчитать и расположение юпитера.

Bloober Team это европейская студия. А значит бюджет у игры меньше

А китайские студие работают за миску риса. И чо? Как там Wukong поживает?

У игры отличные отзывы

А от этого вообще орнул в голосину. Какой-нибудь Furry BDSM тоже отличные отзывы. Давай номинируй ее на игру года.

-3
JIoMTuK

Ты не поверишь, но большинство народу во вторник утром находятся на работе. Посмотри онлайн на стимдб, он весь день растет, т.к. дело к вечеру идёт

-1
антон фекалис

но конами контора сами знаете кого. так как в стиме не доступно

-5
Unicorling

тебя так послушаешь, вообще игр в стиме нет, под каждой игрой это пишешь

3
антон фекалис Unicorling

да нее игр полно в стиме.Вон длс к кингдом ту краун вышло. там ещё и длс к планет крафтер выйдет скоро

0
антон фекалис Unicorling

полно индюшатину

0
Punisher1

Да до 4го ремейка никому недобратся это хит непоколебим

-6
Шмоня Натанзон

А що таке? Все же кипятком ссутся и кончают от шедевра. Зрада.

-9
Jarvis666

Игра оказалась скучной беготнёй))

-8
DmitriyKats Jarvis666

Это типо наброс такой?

6
Jarvis666 DmitriyKats

Типа я быканул на игру

-4
Vinzed DmitriyKats

Он с ТЗ по Alan Wake 2 перепутал

4
DmitriyKats Jarvis666

Ясненько. Ну удачи с этим.

0