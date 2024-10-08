Silent Hill 2 стартовала в Steam ниже среднего по жанру

Есть несколько факторов, которые немного могут скрасить низкий онлайн:

День недели и нестандартное время выхода. Если бы игра вышла в пятницу, то наверняка онлайн был бы выше. Да даже вечером сегодня онлайн может вырасти. Bloober Team это европейская студия. А значит бюджет у игры меньше, чем если бы она была разработана в США — там в среднем зарплаты намного выше. У игры отличные отзывы. Есть шанс, что будет высокая выдержка по продажам. Например, у Resident Evil 7 был низкий стартовый онлайн, но высокая выдержка благодаря хорошим отзывам. В итоге рекордные продажи для серии. Но обратные случаи тоже бывают — Alien: Isolation, The Evil Within 2 и Dead Space.

Конечно, не стоит забывать, что только издатель игры может знать, успешная игра или нет. Даже сама студия-разработчик не владеет всеми финансовыми данными. Например, маркетингом студия не занимается, а его бюджет может быть на уровне бюджета самой разработки. Так что ждем новостей от Konami. Самый простой признак успешности в большинстве случаев — компания делится цифрами продажи.

Успешные сурвайвл-хорроры:

Resident Evil 2 — 74 тысячи;

Resident Evil 3 — 60 тысяч;

Resident Evil 4 — 168 тысяч;

Resident Evil 7 — 20 тысяч;

Resident Evil Village — 106 тысяч.

Провальные сурвайвл-хорроры