Silent Hill 2 стартовала в Steam ниже среднего по жанру

Есть несколько факторов, которые немного могут скрасить низкий онлайн:
- День недели и нестандартное время выхода. Если бы игра вышла в пятницу, то наверняка онлайн был бы выше. Да даже вечером сегодня онлайн может вырасти.
- Bloober Team это европейская студия. А значит бюджет у игры меньше, чем если бы она была разработана в США — там в среднем зарплаты намного выше.
- У игры отличные отзывы. Есть шанс, что будет высокая выдержка по продажам. Например, у Resident Evil 7 был низкий стартовый онлайн, но высокая выдержка благодаря хорошим отзывам. В итоге рекордные продажи для серии. Но обратные случаи тоже бывают — Alien: Isolation, The Evil Within 2 и Dead Space.
Конечно, не стоит забывать, что только издатель игры может знать, успешная игра или нет. Даже сама студия-разработчик не владеет всеми финансовыми данными. Например, маркетингом студия не занимается, а его бюджет может быть на уровне бюджета самой разработки. Так что ждем новостей от Konami. Самый простой признак успешности в большинстве случаев — компания делится цифрами продажи.
Успешные сурвайвл-хорроры:
- Resident Evil 2 — 74 тысячи;
- Resident Evil 3 — 60 тысяч;
- Resident Evil 4 — 168 тысяч;
- Resident Evil 7 — 20 тысяч;
- Resident Evil Village — 106 тысяч.
Провальные сурвайвл-хорроры
- Alien: Isolation — 11 тысяч;
- The Evil Within 2 — 10 тысяч;
- The Callisto Protocol — 17 тысяч;
- Dead Space (2023) — 30 тысяч.
Провальные сурвайвл-хорроры, жесть.
Alien: Isolation и The Evil Within 2 — вообще одни из лучших игр на мой взгляд в этом жанре а Dead Space вообще лучшая
Evil Within 2 шляпа, хз зачем прикрутили открытый мир и беготню по нему с одинаковыми врагами постоянно повторяющимися геймплейными ситуациями. Вот первая топ.
Речь про римейк деда,он ничем особо не отличился и рекламы не было,из-за денувы о нём и пираты не в курсе.
Смотря на пример можно по-другому разделить хорроры - провальные и ResidentEvil
Провальные сурвайвл-хорроры
Автор статьи, а ну ка извинись!
Да, Alien Isolation был малый онлайн, но распробовав игру, я думаю многие купили ее, ведь это настоящий шедевр как и мертвый космос и капли зла
купил Изоленту с длсами, но не смог играть- очень страшная оказалась
Жанр не популярный просто, особых продаж изначально ждать не стоило, поэтому Конами полякам и отдали, что бы сэкономить на разработке, а не как с Калисто где разрабам переплатили в разы с тем же эффектом, тут хоть через годик может уже в плюс пойдёт.
неважно сколько купили, главное что игра качественная и многим понравилось
От того сколько купили зависит выйдет ли другие игры в серии или нет.
Дед Спейс ремейк вышел отличным, но из-за низких продаж ЕА заморозила снова серию.
Да это вообще не показатель продажи могут, как взлететь так и резко обвалиться в перспективе. Но у игр с положительными отзывами все шансы выйти в прибыль со временем ибо сарафанное радио круче любого маркетинга. Плюс бюджет у игры "индюшиный". Ну и наконец 7ый резидент лучший аналог после 6го у реза дела были плохо но публика распробовала 7ку и вуаля теперь резидент локомотив плодовитости.
Визину и изоленте это не помогло.
О чём это сарафанное радио будет, смотри классная игра короче в темноте с фонариком бегаешь по ржавым локациям)))
Чел очевидно что окупаемость игры на пк возможна лишь в перспективе поскольку она по факту там находится в открытом доступе. И покупка её исключительно дело добровольное. А значит максимум что сможет с этого получить издатель, игроку так понравится что он пойдет и поддержит денежкой разработчика после пиратки. Игрок пойдет и расскажет в интернете, как ему понравилось тем самым привлечет новую аудиторию потенциальных покупателей в том числе из сомневающихся пс5 пользователей.
Ну почитай о чем там говорят 96% крайне положительных отзывов в стим.
Ну как не помогло у визина было две части. А потом ожил резик и надобность в его клоне отпала. А у изоленты появилась фанбаза и вуаля заговорили о сиквеле. Сайлент хилл франшиза старая, комьюнити сформировано... Римейк приняли хорошо... Все что мог для возрождения серии я считаю он сделал... Теперь дело за геймерами... Не захотят... Ну что ж значит и дальше будут ирать в римейке хорайзонов и аналоги конкордов...
Так это нишевый жанр, лол. Им подавай пиу-пиу Колды, Резиденты и т.д.
Один чудак с ником Ely Maze, пытался доказать, что это не нишевый жанр. Наивные)))
Ну просто многие играли в ранний доступ и уже прошли. Потому и онлайн не большой, как если бы был единый релиз.
Продавай они это в РФ, спокойно бы подняли онлайн как минимум на несколько тысяч, тут SH любят. Но поскольку конами известная контора заднеприводных, имеем то что имеем.
Создаётся ощущение что без РФ онлайн был бы в 2 раза меньше.
Почему в рф не продают какая причина?
Потому что конами шизы, полезшие в политику
Так есть пиратская версия. Прикрутили бы денуву онлайн был бы выше.
Скорее у продавцов офлайн активаций продаж было бы больше с одной копии игры)
Видно что большинству пользователей нравится обычный шутерок, как то печально это всё. Вот когда надо было 5ый и 6ой резик делать, а не в 2010х)))))
Многие зачастую откладывают игры до выходных, мб пиковый онлайн еще впереди.
До новогодних скидок откладывают)
Дебильные оправдания для тупых дегенератов.
Надо еще лунный цыкл посчитать и расположение юпитера.
А китайские студие работают за миску риса. И чо? Как там Wukong поживает?
А от этого вообще орнул в голосину. Какой-нибудь Furry BDSM тоже отличные отзывы. Давай номинируй ее на игру года.
Ты не поверишь, но большинство народу во вторник утром находятся на работе. Посмотри онлайн на стимдб, он весь день растет, т.к. дело к вечеру идёт
но конами контора сами знаете кого. так как в стиме не доступно
тебя так послушаешь, вообще игр в стиме нет, под каждой игрой это пишешь
да нее игр полно в стиме.Вон длс к кингдом ту краун вышло. там ещё и длс к планет крафтер выйдет скоро
полно индюшатину
Да до 4го ремейка никому недобратся это хит непоколебим
А що таке? Все же кипятком ссутся и кончают от шедевра. Зрада.
Игра оказалась скучной беготнёй))
Это типо наброс такой?
Типа я быканул на игру
Он с ТЗ по Alan Wake 2 перепутал
Ясненько. Ну удачи с этим.