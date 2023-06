В австралийском магазине заметили возможную дату выхода ремейка Silent Hill 2 ©

Konami и Bloober Team еще не подтвердили детали, но один из магазинов добавил дату выхода Silent Hill 2 Remake. Это еще не подтвержденная новость, но японцы и поляки, возможно, нацелились на очень горячую дату.

Пользователь Universo PlayStation заметил, что австралийский магазин Gorilla Gaming уже "сообщил" дату выхода польской игры в жанре хоррор. По данным компании, "ожидаемая" дата выхода Silent Hill 2 Remake - 29 сентября 2023 года.

Если эта новость подтвердится, Bloober Team и Konami сделают интересный ход, предложив свое предложение даже раньше конкурентов - как мы знаем, Alan Wake 2 дебютирует 17 октября, а Alone in the Dark поразит игроков 25 октября.

Стоит отметить, что в настоящее время Silent Hill 2 Remake представлен в единственном трейлере, и вполне вероятно, что дополнительные кадры будут выпущены позднее. Что касается продвижения, то Konami, возможно, будет сотрудничать с Sony для надлежащего продвижения игры, выходящей эксклюзивно на PS5 и PC.